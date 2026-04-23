Alanya’da arıza için çıktığı hatta elektrik akımına kapılan genç çalışan yoğun bakımda. Ailesi “ihmal var” diyerek sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

OLAY CUMARTESİ GÜNÜ YAŞANDI

Alanya’da yüksek gerilim hattında elektrik akımına kapılan teknisyen yardımcısı ağır yaralandı. CK Akdeniz Elektrik bünyesinde çalışan 31 yaşındaki Sefer Kaya, 18 Nisan Cumartesi günü arıza ihbarı üzerine sahaya çıkan ekipte görev aldı. İddiaya göre, müdahale sırasında elektrik kesildi bilgisi verildi ancak kabloda akım bulunuyordu.

AKIMA KAPILAN ÇALIŞAN METRELERCE SAVRULDU

Olay yerindeki anlatımlara göre Kaya, kabloya temas ettiği anda yüksek voltajlı akıma kapıldı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 5 metre savruldu. İlk müdahalede kalbinin durduğu belirtilen genç çalışan, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yoğun bakım ünitesine alınan Kaya’nın bilincinin kapalı olduğu ve yaşam fonksiyonlarının cihaz desteğiyle sürdürüldüğü öğrenildi. Aileye aktarılan bilgilere göre durumunun kritik olduğu belirtiliyor.

“BELGESİ YOKTU, YÜKSEK GERİLİME GÖNDERİLDİ”

Olayın ardından konuşan ağabeyi Ömer Kaya, kardeşinin bu tür bir hatta müdahale edecek yeterli deneyimi olmadığını söyledi. Kaya, “Abim bu işi yaklaşık 10 aydır yapıyordu. Yüksek gerilim hattında çalışabilmek için gerekli belgeye sahip değildi. Buna rağmen öne sürüldü. Elektrik kesildi denildi ama kesilmemiş” ifadelerini kullandı.

AİLE: “BU BİR İŞ KAZASI DEĞİL”

Aile, yaşananların basit bir iş kazası olmadığını savunuyor. Ömer Kaya, “Bu açık bir ihmaldir. Sorumlu olanların ortaya çıkmasını istiyoruz” diyerek hukuki sürecin başlatıldığını belirtti.

SAVCILIK SÜRECİ BAŞLADI

Olayın ardından dosyanın savcılığa taşındığı öğrenildi. Aile, sürecin yakından takip edildiğini ve olayın üzerinin kapatılmaması için mücadele edeceklerini ifade etti.