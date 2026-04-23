Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün saat 20.45’te Beşiktaş’a konuk oluyor. Tüpraş Stadı’nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak kritik mücadelede kazanan takım adını yarı finale yazdıracak.

Corendon Alanyaspor Beşiktaş Türkiye Kupası çeyrek final maçı için geri sayım tamamlandı. Turuncu-yeşilli ekip, sezonun en kritik deplasmanlarından birine bu akşam İstanbul’da çıkacak. Tek maç üzerinden oynanacak kupanın çeyrek final etabında hata payı bulunmuyor. Alanyaspor, güçlü rakibi karşısında kazanarak hem yarı finale yükselmek hem de taraftarına unutulmaz bir gece yaşatmak istiyor.

Takımın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul’a geçtiği, teknik heyetin ve oyuncu grubunun maça yüksek motivasyonla hazırlandığı görülüyor. Alanyaspor cephesinde hedef net: 90 dakika sonunda turu geçen taraf olmak.

ZORLU DEPLASMANDA KRİTİK SINAV

Beşiktaş deplasmanı, Alanyaspor için sadece bir kupa maçı değil; sezonun gidişatını etkileyebilecek önemli bir eşik olarak görülüyor. Özellikle savunma disiplini, geçiş hücumları ve oyunun sıkıştığı anlarda yapılacak doğru tercihler maçın kaderini belirleyebilir. İstanbul’daki bu zorlu sınavda Alanyaspor’un sahaya koyacağı direnç, turun anahtarı olacak.

Tek maç eleme sistemi nedeniyle beraberliğe bırakılan her anın riski büyüyor. Bu yüzden iki takımın da kontrollü ama sonuç odaklı bir oyun planıyla sahada olması bekleniyor. Alanyaspor taraftarı da bu önemli randevuda takımlarından sürpriz değil, doğrudan tur bekliyor.

YARI FİNAL İÇİN 90 DAKİKA

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final bileti için sahaya çıkacak olan Alanyaspor, kulüp tarihine yeni bir sayfa eklemek istiyor. Beşiktaş ise iç saha avantajını kullanarak kupada yoluna devam etmenin hesabını yapıyor. Futbolseverlerin gözü bu akşam Tüpraş Stadı’nda olacak.

Karşılaşma saat 20.45’te başlayacak. Beşiktaş Alanyaspor kupa maçı saat kaçta, hangi statta oynanacak sorusunun yanıtı da netleşmiş durumda: Dev mücadele Tüpraş Stadı’nda oynanacak ve kazanan taraf doğrudan yarı finale yükselecek.