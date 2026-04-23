Günlük hayatın rutinlerinden biri olan kuaförde saç yıkama işlemi, çoğu kişi için sıradan bir konfor detayı olarak görülüyor. Ancak uzmanlara göre bu sırada verilen yanlış boyun pozisyonu, bazı sağlık risklerini beraberinde getirebiliyor.

Özellikle başın uzun süre geriye doğru aşırı şekilde bükülmesi, boyun bölgesindeki damarlar üzerinde baskı oluşturabiliyor. Bu durum, nadir de olsa ciddi sonuçlara yol açabilecek sorunları tetikleyebiliyor.

BOYUN DAMARLARI HASSAS BİR GEÇİŞ NOKTASI

Nöroloji Uzmanı Dr. Derya Uludüz, boyun bölgesinin beyin ile vücut arasındaki en kritik bağlantı noktalarından biri olduğunu vurguluyor. Beyne kan taşıyan vertebral arterler, boyun omurlarının içinden geçiyor ve dış baskıya karşı hassas yapısıyla dikkat çekiyor.

Başın kontrolsüz şekilde geriye atılması veya uzun süre bu pozisyonda kalınması, bu damarlarda geçici baskıya neden olabiliyor.

NADİR AMA CİDDİ: İNME RİSKİ

Uzmanlara göre oluşan bu baskı, damar duvarında zedelenmeye ya da geçici tıkanıklığa yol açabiliyor. Daha ileri vakalarda ise pıhtı oluşumu riski ortaya çıkabiliyor. Bu pıhtının beyin damarlarını etkilemesi halinde ise inme gelişebiliyor.

Her ne kadar bu durum nadir görülse de, sonuçlarının ağır olabileceğine dikkat çekiliyor.

SADECE KUAFÖRDE DEĞİL

Benzer riskler yalnızca kuaförlerde yaşanmıyor. Günlük hayatta fark edilmeden yapılan bazı hareketler de boyun damarlarını zorlayabiliyor. Özellikle;

- Diş tedavisi sırasında uzun süre geriye yatmak

- Tavan boyama gibi başın yukarıda tutulduğu işler

- Bilinçsiz yapılan boyun masajları

- Evde saç yıkarken yanlış pozisyon kullanımı

gibi durumlar, boyun bölgesinde benzer baskılara neden olabiliyor.

VÜCUDUN VERDİĞİ SİNYALLER ÖNEMLİ

Boyun damarlarında zorlanma oluştuğunda vücut bazı uyarı sinyalleri verebiliyor. Ani ense ağrısı, baş dönmesi, göz kararması, çift görme, konuşma bozukluğu ya da vücudun bir tarafında uyuşma gibi belirtiler, ciddiye alınması gereken işaretler arasında yer alıyor.

Bu tür belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.

UZMANLARDAN NET UYARI

Uzmanlar, özellikle kuaförde saç yıkama sırasında boynun doğal pozisyonda tutulmasının büyük önem taşıdığını vurguluyor. Uzun süreli geriye eğilme hareketlerinden kaçınılması, riskin azaltılması açısından kritik görülüyor.

Basit gibi görünen bu detay, ciddi sağlık sorunlarının önüne geçmek için önemli bir fark yaratabiliyor.