Türkiye’nin en büyük rekabetlerinden biri olan derbi öncesi açıklanan bilet fiyatları, taraftarların cebini zorlayacak seviyelere ulaştı.

BİLET FİYATLARI NETLEŞTİ

Süper Lig’de oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe derbisi bilet fiyatları resmen açıklandı. Açıklanan listeye göre en yüksek kategori 55 bin TL olurken, en düşük bilet fiyatı ise 2.500 TL olarak belirlendi. İşte kategori kategori Galatasaray Fenerbahçe derbi bilet fiyatları: Premium: 55.000 TL Delux: 54.000 TL Lux: 52.000 TL Classic: 50.000 TL kategori: 35.000 TL kategori: 30.000 TL kategori: 27.500 TL kategori: 25.000 TL kategori: 22.500 TL kategori: 20.000 TL kategori: 19.000 TL kategori: 12.000 TL kategori: 10.000 TL kategori: 2.750 TL kategori: 2.500 TL Misafir tribünü: 2.500 TL

FİYATLAR TEPKİ ÇEKTİ

Açıklanan rakamlar özellikle üst kategorilerde dikkat çekti. Galatasaray Fenerbahçe derbi bilet fiyatları neden bu kadar yüksek sorusu sosyal medyada gündem oldu. Premium ve VIP kategorilerdeki fiyatlar, birçok taraftar tarafından “servet değerinde” olarak yorumlandı.

DERBİYE YOĞUN İLGİ BEKLENİYOR

Her sezon olduğu gibi bu karşılaşmada da Galatasaray Fenerbahçe derbi biletleri ne zaman tükenir sorusu gündemde. Yüksek fiyatlara rağmen, derbiye olan yoğun ilgi nedeniyle biletlerin kısa sürede tükenmesi bekleniyor. Bu seviyedeki fiyatlar, derbinin yalnızca bir futbol maçı değil, aynı zamanda büyük bir ekonomik organizasyona dönüştüğünü de bir kez daha ortaya koyuyor.