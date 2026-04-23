ALANYA'NIN sevilen turizmcilerinden Mehmet Hacıkadiroğlu, merhum annesi F. Nebile Hacıkadiroğlu’nun adını yaşatan okula anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yapılan ziyarette, öğrencilerle yakından ilgilenen Hacıkadiroğlu, Çanakkale Zaferi Gezici Müzesi’nden temin edilen anahtarlıkları çocuklara hediye etti.

Ziyaret sırasında öğretmenleri de unutmayan Hacıkadiroğlu, eğitimcilere küçük hediyeler takdim etti. Okulda samimi anların yaşandığı programda, günün en dikkat çeken karşılaşması ise duygusal anlara sahne oldu. Okulun 1987 yılındaki ilk öğrencilerinden biri olan ve bugün aynı kurumda görev yapan Hanife isimli personelle karşılaşan Hacıkadiroğlu, bu buluşmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Yıllar önce öğrenci olarak adım attığı okulda bugün görev yapan bir ismin varlığının kendisini gururlandırdığını belirten Hacıkadiroğlu, çocukların gözlerindeki umut ve mutluluğun her şeye değer olduğunu dile getirdi. Ziyaret, 23 Nisan’ın ruhuna yakışır şekilde coşku ve mutluluk içinde tamamlanırken, Hacıkadiroğlu tüm çocukların bayramını kutlayarak, “Çocuklarımızın yüzü daima gülsün, yolları aydınlık olsun” temennisinde bulundu.

Muhabir: Gülser YİĞİT