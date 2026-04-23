Antalya Kepez’de pompalı tüfekli saldırı paniğe neden oldu. Olay, 23 Nisan günü saat 16.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 6153 Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşayan Arif Y., alkollü şekilde geldiği sokakta annesinden araç anahtarını istedi.

ANAHTAR VERİLMEYİNCE SİLAHA SARILDI

Annesinin talebini reddetmesi üzerine öfkelenen şüpheli, sokak yakınındaki boş arazide bulunan hurda araçtan pompalı tüfek aldı. Ardından 3. kattaki dairenin bulunduğu apartmana doğru ateş açtı. Silah sesleri mahallede kısa sürede paniğe yol açtı.

ANNE BALKONDAN ANAHTARI ATTI

Olay sırasında korku yaşayan anne, kendini daireye kapattı. Şüphelinin ısrarı üzerine araç anahtarını balkondan aşağı attı. O anlarda çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

“ESKİ EŞİNE GİDECEĞİM” DEDİ

Şüphelinin olay sonrası Manavgat’ta yaşayan eski eşinin evine gideceğini söylediği bilgisi güvenlik birimlerini alarma geçirdi. Bu ihtimal üzerine ekipler çevre ilçelerde de önlem aldı.

POLİS GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATTI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, şüphelinin 07 GMP 45 plakalı araçla kaçtığını belirledi. Antalya silahlı saldırı şüphelisinin yakalanması için kent genelinde çalışma başlatıldı.