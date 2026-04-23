Kestel Bük Caddesi’nde bir haftadır süren yol kapaması vatandaşları isyan ettirdi. Eski muhtar Muhterem Şimşek, uyarı levhası olmamasına sert tepki gösterdi.

Alanya Kestel Bük Caddesi kapalı yol sorunu, mahallede günlük yaşamı doğrudan etkileyen bir krize dönüştü. Sulama suyu borusunun patlaması nedeniyle yaklaşık bir haftadır trafiğe kapalı olan cadde, özellikle bölgeyi kullanmak zorunda kalan sürücüler için ciddi bir sorun oluşturuyor.

KAPALI YOLDA UYARI LEVHASI YOK

Mahalle sakinlerinin en çok şikâyet ettiği konu ise yolun kapalı olduğuna dair herhangi bir uyarı tabelasının bulunmaması. Caddeye giren araçlar, ilerledikten sonra geri dönmek zorunda kalıyor. Bu durum hem zaman kaybına hem de trafikte karmaşaya yol açıyor.

Bölgeye giderek inceleme yapan Kestel’in eski muhtarı Muhterem Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında durumu açık şekilde anlattı. Şimşek, “Vatandaş çare bulamayınca bizi arıyor. Araçlar burada geri dönüyor. Bir tabela koymak bu kadar mı zor?” sözleriyle tepki gösterdi.

“VATANDAŞIN DERDİYLE DERTLENMEK ZORUNDAYIZ”

Şimşek, muhtarlık görevini bırakmış olsa da sahadan kopmadığını belirterek şunları söyledi:

“Muhtarlığı bıraktık diye kenara mı çekilelim? Vatandaşın derdiyle ilgilenmek benim için bir alışkanlık değil, bir sorumluluk.”

Yolun kapalı kalmasının özellikle işine gidenler ve servis araçları için ekstra yük oluşturduğunu söyleyen mahalle sakinleri de çözüm bekliyor.

GÖZLER YETKİLİLERDE

Alanya Kestel’de kapalı yol sorunu nedeniyle vatandaşlar, sulama birliği ekiplerinin bir an önce müdahale etmesini istiyor. Patlayan borunun tamir edilmesi ve yolun yeniden ulaşıma açılması için çağrılar artarken, en azından geçici yönlendirme tabelalarının yerleştirilmesi talep ediliyor.