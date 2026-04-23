Meteoroloji verilerine göre Alanya’da bugün saat saat değişen hava koşullarıyla birlikte sağanak yağış bekleniyor. Özellikle öğle sonrası için dikkat uyarısı yapıldı.

Alanya’da bugün sağanak yağış var mı, saat kaçta başlayacak? sorusu sabah saatlerinden itibaren en çok aranan konular arasında yer aldı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre ilçede gün boyunca aralıklarla yağış görülecek, öğle saatlerinden sonra ise yağışın yer yer sağanak şeklinde kuvvetlenmesi bekleniyor.

SABAH SAATLERİNDE YAĞMUR BAŞLADI

Günün ilk saatlerinden itibaren başlayan yağmur, 09.00 ile 12.00 arasında etkisini artırdı. Alanya hava durumu bugün saatlik tahminlerine göre sıcaklık 6 derece civarında seyrederken, yüksek nem ve rüzgâr hissedilen sıcaklığı daha düşük gösterdi.

ÖĞLEDEN SONRA SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

12.00 ile 18.00 saatleri arasında yağışın sağanak yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor. Sıcaklık 8 dereceye kadar yükselse de hissedilen değer değişmiyor. Nem oranı %70’in üzerinde kalırken, özellikle kısa süreli ani bastıran yağışlar dikkat çekiyor.

AKŞAM SAATLERİNDE YAĞIŞ AZALIYOR

Akşam saatlerinden itibaren yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor. 18.00 sonrası gökyüzü çok bulutlu olacak, gece saatlerine doğru ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 6-7 derece bandına gerilerken nem oranı %90’ın üzerine çıkacak.

VATANDAŞLARA UYARI

Meteoroloji yetkilileri, özellikle öğle saatlerinde görülebilecek ani sağanaklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Alanya’da bugün sağanak yağış uyarısı kapsamında, açık alanda bulunacakların ve sürücülerin tedbirli olması gerektiği vurgulandı.