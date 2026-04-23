Milli Piyango 23 Nisan 2026 özel çekilişi sonuçlandı. Türkiye genelinde büyük ilgi gören çekilişte, 150 milyon TL’lik büyük ikramiye sahibini buldu. Çekilişin ardından vatandaşlar bilet numaralarını kontrol etmek için sonuç ekranlarına yöneldi.

BÜYÜK İKRAMİYE NUMARASI BELLİ OLDU

23 Nisan özel çekilişinde 150 milyon TL’yi kazandıran numara şu şekilde açıklandı:

1 - 8 - 7 - 0 - 8 - 9 - 6

Büyük ödülün hangi ile çıktığına ilişkin resmi açıklamanın ise ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.

AMORTİ NUMARALARI

Amorti kazanan numaralar da belli oldu. Buna göre:

3 ve 5 numaraları amorti kazandırdı. Bu numaraları bilenler 600 TL ikramiye almaya hak kazandı.

ALT KATEGORİLERDE DE BİNLERCE KAZANAN VAR

Çekiliş kapsamında sadece büyük ikramiye değil, farklı kategorilerde de çok sayıda talihli ödül kazandı.

10. kategori (1.200 TL) ve 9. kategori (2.400 TL) sonuçları da açıklandı. Bu kategorilerde Türkiye genelinde binlerce bilet sahibi ikramiye kazandı.

Orta ve yüksek kategorilerde ise 6.000 TL, 20.000 TL ve 36.000 TL gibi farklı tutarlarda ödüller dağıtıldı.

YÜKSEK İKRAMİYELER DİKKAT ÇEKTİ

Özellikle 5. kategori (72.000 TL) kazanan numaralar, çekilişin dikkat çeken sonuçları arasında yer aldı. Bu kategoride de çok sayıda kişi ikramiye sahibi oldu.

Geniş ödül dağılımı sayesinde birçok bilet sahibi farklı tutarlarda kazanç elde etti.

SONUÇLAR YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından, vatandaşlar biletlerini kontrol etmek için Milli Piyango sonuç sayfalarına akın etti. Özellikle 150 milyon TL’lik büyük ikramiye, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.