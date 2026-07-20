Antalya'da 2016 yılında 1 milyar 720 milyon lira harcanarak inşa edilen EXPO 2016

Fuar Alanı'nda büyük bir dönüşüm başladı. Kasım ayında düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacak olan tesis, uluslararası organizasyon öncesi şantiye alanına döndü. Bölgeden aktarılan bilgilere göre, zirvenin eksiksiz geçmesi için sahada eş zamanlı altyapı ve üstyapı çalışmaları yürütülüyor.

KULE VE PEYZAJ YENİLENİYOR

Sahada yaklaşık 200 kişilik teknik ekip iş makineleriyle yoğun bir mesai harcıyor. Alanın en bilinen simgesi olan 103 metre yüksekliğindeki EXPO kulesinin çatı kaplamaları ve çevresindeki yürüyüş yolları onarımdan geçiyor. Peyzaj düzenlemeleri kapsamında kuruyan ağaçlar sökülürken, yerlerine kentin iklim şartlarına daha uygun türler dikiliyor ve sulama sistemleri modernize ediliyor.

KONGRE MERKEZİ VE OTOPARKTA SON DURUM

Toplantıların merkez üssü olacak Kongre Merkezi'nde eskiyen koltuklar yenileriyle değiştirilirken, iç mekan dekorasyonu ve teknik altyapı uluslararası standartlara yükseltiliyor.

D-400

Karayolu'nun alt kısmında yer alan 300 dönümlük otopark alanında ise kaba dolgu işlemleri tamamlandı. Bölgeye kurulan taş kırma tesisinden elde edilen ince çakıllar sahaya serilerek zemin düzenlemesi bitirilme aşamasına getirildi.

COP31 ZİRVESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), dünya genelinden binlerce diplomat, iklim uzmanı ve devlet başkanını bir araya getiren en büyük çevre organizasyonlarından biri olarak biliniyor. 2016 yılında botanik temasıyla kurulan devasa EXPO alanının bu zirve için seçilmesi, atıl durumdaki tesislerin küresel iklim hedeflerine uygun şekilde yeniden işlevselleştirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Uluslararası zirve hazırlıkları sürerken, inşaat alanındaki güvenlik tedbirleri de en üst seviyeye çıkarıldı. Giriş ve çıkış noktalarında sıkı kimlik kontrolleri yapılırken, görev belgesi bulunmayan kişilerin sahaya girmesine müsaade edilmiyor.