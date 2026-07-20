MHP Antalya teşkilatlarında 27 Haziran’da Kepez ve Döşemealtı ilçe kongreleriyle başlayan maraton, 12 Temmuz’da Korkuteli ve Elmalı’da gerçekleştirilen son seçimlerle nihayete erdi. Yerel teşkilatlardaki bu hareketli ve verimli sürecin ardından, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve İl Başkanı Sadullah Güneş, Ankara’ya çıkarma yaptı. MHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından kabul edilen Antalya heyeti, Antalya genelindeki tüm ilçe kongrelerinin sonuçlarını ve teşkilat çalışmalarını içeren detaylı raporu Genel Başkan’a takdim etti. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Milletvekili Abdurrahman Başkan: “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’yi, İl Başkanımız Sayın Sadullah Güneş ile ziyaret ederek Antalya’mızda tamamladığımız İlçe Olağan Kongrelerimize ilişkin hazırlanan raporu takdir ve değerlendirmelerine arz ettik. Nazik kabulleri dolayısıyla Sayın Genel Başkanımıza şükranlarımızı sunuyor, çalışmalarımızın partimiz, teşkilatlarımız ve Antalya’mız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” ifadeleri kullandı. Antalya teşkilatlarının uyum içinde tamamladığı bu sürecin, 7 Mart 2027 tarihindeki 15’inci Olağan Büyük Kurultayı öncesinde partinin bölgedeki motivasyonunu üst seviyeye taşıdığı değerlendiriliyor. (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi