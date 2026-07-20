Antalya'nın Kemer ilçesinde, deniz ekosistemini korumak ve sağlıklı ortak yaşam alanları oluşturmak amacıyla dumansız plaj dönemi resmen başladı. Antalya Valiliği tarafından yayımlanan 3 Haziran 2026 tarihli ve 2026/4 sayılı "Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Dumansız Plaj Uygulama Talimatı" kapsamında hayata geçirilen proje, ilçenin ilk sigarasız sahili olma özelliğini taşıyor.

5 BİN İZMARİTTEN CARETTA CARETTA HEYKELİ

Kemer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, Deniz Çöpleri Antalya İl Eylem Planı çerçevesinde sahil temizliklerinde toplanan atıkları sanata dönüştürdü. Kıyılardan toplanan yaklaşık 5 bin sigara izmariti kullanılarak, deniz yaşamının önemli sembollerinden olan caretta caretta heykeli yapıldı. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken heykelin çevresine, çevre bilincini artırmak amacıyla bilgilendirme panoları yerleştirildi.

DUMANSIZ PLAJLAR TURİZMİ NASIL ETKİLİYOR?

Sürdürülebilir turizm hedefleri doğrultusunda atılan bu adım, sahil şeridindeki mikroplastik ve toksik atık yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Sigara izmaritlerinin denize ulaşmasının engellenmesi, hem deniz canlılarının yaşam alanlarını koruyor hem de çevre dostu destinasyon arayışındaki turistler için bölgenin cazibesini artırıyor. Akdeniz kıyılarında başlayan bu dönüşümün, ilerleyen dönemde diğer turizm merkezlerine de örnek olması öngörülüyor.

BELEDİYE BAŞKANI TOPALOĞLU'NDAN KARARLILIK VURGUSU

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçeyi korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu açıkladı. Topaloğlu'nun aktardığına göre, bu yeni uygulama sayesinde hem sahil kirliliğinin önüne geçilmesi hem de vatandaşlarda kalıcı bir çevre bilinci oluşturulması hedefleniyor. Başkan, denizleri ve doğal yaşamı korumaya yönelik çalışmaların Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında aynı kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.