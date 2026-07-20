ANTALYA'DA yaşayan hasta M.B. (36), 11 yıl önce rahim nakli ameliyatı olmak için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Kentte beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları arasında rahim de yer alınca M.B. hastaneye davet edildi. Türkiye'nin ilk yüz, çift kol ve dünyanın ilk kadavradan rahim nakli ameliyatını gerçekleştiren Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan ile Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi, M.B'yi operasyon hakkında bilgilendirdi. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan koordinesindeki yaklaşık 20 kişilik ekip dün sabah 09.00'da operasyona başladı. Yaklaşık 14 saat süren operasyon sonucu rahim nakli başarıyla gerçekleştirildi. Durumu iyi olduğu öğrenilen M.B. yoğun bakıma alındı.

İLK RAHİM NAKLİ DERYA SERT'E YAPILMIŞTI

Rahmi olmadığı için hamile kalamayan Derya Sert'e 23 yaşındayken, Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011'de 7 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledilmişti. Sert, tedavilerin ardından 26 Haziran 2020'de hamileliğinin 28. haftasında "Ömer Özkan" adını verdikleri erkek bebek dünyaya getirmişti. Türkiye'nin ikinci rahim nakli ise Havva Erdem'e, 27 Temmuz 2021'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yine Rektör Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki ekiple, 8,5 saat süren operasyonla yapılmış, Erdem, 29 Eylül 2022'de "Özlenen" adını verdiği kız çocuğunu kucağına almıştı.

Kaynak: AA