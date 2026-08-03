GÜNEY Kore, son yılların en şiddetli sıcak hava dalgalarından biriyle mücadele ediyor. Ülke genelinde etkisini artıran aşırı sıcaklıklar nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, sıcak çarpmasına bağlı rahatsızlıklar sonucu en az 3 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Güney Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), ülkenin güneydoğusundaki Daegu kentinde hava sıcaklığının 40,9 dereceye ulaştığını duyurdu. Bu değerle birlikte kentte, 1942 yılından bu yana ilk kez sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı. Uzmanlar, sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini belirtiyor.

Yetkililer, aşırı sıcaklara bağlı sağlık sorunları nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların zorunlu olmadıkça öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları yönünde uyarılar yaptı.

Ülkenin birçok bölgesinde yüksek sıcaklık nedeniyle acil durum önlemleri alınırken, yerel yönetimler vatandaşların serinleme merkezlerinden faydalanmasını tavsiye etti. Sağlık ekipleri de sıcak çarpması vakalarına karşı hastanelerde ek tedbirler aldı.

Meteoroloji uzmanları, iklim değişikliğinin etkisiyle Asya genelinde aşırı sıcak hava olaylarının daha sık ve daha şiddetli yaşandığına dikkat çekerek, vatandaşların bol sıvı tüketmeleri, güneş altında uzun süre kalmamaları ve yetkililerin uyarılarını takip etmeleri gerektiğini vurguladı. Ülkede sıcak hava dalgasının etkisini birkaç gün daha sürdürmesi bekleniyor.