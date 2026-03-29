İngiltere’de ortaya çıkan olayda, bazı belediye çalışanlarının iş bilgisayarlarıyla yetişkin sitelere girdiği ve binlerce kez dijital platformlara erişim sağladığı belirlendi

İngiltere’de belediye çalışanlarının mesai saatinde uygunsuz içerik izlediği iddiası kamuoyunda tartışma yarattı. Pembrokeshire bölgesinde görev yapan bazı personelin, iş için verilen bilgisayarları farklı amaçlarla kullandığı ortaya çıktı.

Ortaya çıkan verilere göre çalışanlar, resmi cihazlar üzerinden yetişkin içerikli sitelere yüzlerce kez giriş yaptı. Olay, Bilgi Edinme Özgürlüğü (FOI) kapsamında yapılan başvuru sonrası gün yüzüne çıktı.

AYLIK VERİLER DİKKAT ÇEKTİ

Açıklanan rakamlara göre yalnızca birkaç ay içinde yapılan aramalar dikkat çekici seviyelere ulaştı. Kasım ayında 122, Aralık’ta 107, Ocak’ta 119 ve Şubat’ta 165 kez yetişkin içerikli site araması yapıldığı kaydedildi.

Aynı dönemde çalışanların Netflix ve Amazon Prime gibi platformlara giriş sayısı ise on binleri buldu. Kasım ayında 52 bin, Aralık’ta 42 bin, Ocak’ta 40 bin ve Şubat’ta 36 bin erişim kaydedildi.

Evden çalışma düzeni… orada da işler çok farklı görünmüyor.

EVDEN ÇALIŞMA SÜRECİ DE GÜNDEMDE

Yetkililer, çalışanların sadece ofiste değil, evden çalışma sırasında da benzer şekilde sistemi kullandığını belirtiyor. Bu durum, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığına dair yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Bir çalışan… aslında sistemin ne kadar izlendiğini bilmiyor olabilir.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Pembrokeshire Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, verilerin içerik filtreleme sistemi üzerinden toplandığı ifade edildi. Her girişin “hit” olarak kaydedildiği, tek bir kullanıcının birden fazla işlem gerçekleştirebileceği vurgulandı.

Yetkililer, bu verilerin doğrudan kullanıcı sayısını değil, sistemde oluşan toplam hareketi gösterdiğini belirtti.

Bu tür olaylar özellikle kamu kurumlarında çalışan disiplinini ve denetim mekanizmalarını yeniden gündeme taşıyor. Özellikle mesai saatinde internet kullanım denetimi konusu birçok ülkede tartışılmaya devam ediyor.