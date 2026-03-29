Konya Hadim-Alanya kara yolunda yoğun kar nedeniyle başlatılan çalışmalar sürüyor. Karayolları ekipleri, özellikle yüksek rakımlı bölümlerde yolu yeniden güvenli ulaşıma açmak için küreme ve tuzlama mesaisini aralıksız devam ettiriyor.

Alanya-Konya yolu kar durumu yeniden bölge gündemine girdi. Hadim ile Alanya arasındaki kritik güzergâhta etkili olan kar yağışı sonrası ekipler sahaya indi. Özellikle yüksek kesimlerde biriken kar kütleleri nedeniyle ulaşımın kontrollü şekilde yeniden sağlanması için iş makineleriyle yoğun çalışma yürütülüyor.

Yoldaki çalışmaların merkezinde, sürücüler için en riskli noktalar yer alıyor. Karayolları ve yerel ekipler, buzlanma ihtimaline karşı aynı anda hem kar küreme hem de tuzlama yapıyor. Böylece yolun açık tutulması ve yeni bir kapanmanın önüne geçilmesi hedefleniyor.

YÜKSEK KESİMLERDE ZORLU MESAİ

Hadim-Beyreli hattı başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının yer yer ciddi seviyelere ulaştığı belirtiliyor. İş makineleriyle sürdürülen çalışmalarda ekiplerin önceliği, yolu tamamen temizlemekten çok güvenli geçişi mümkün hale getirmek. Çünkü bu hatta küçük bir aksama bile, özellikle yük taşımacılığı ve şehirler arası geçişlerde zincirleme etki oluşturabiliyor.

Bir yol kapanınca mesele sadece direksiyon başındaki sürücü olmuyor. Bölgedeki taşımacılık, küçük esnaf, sevkiyat trafiği... Hepsi doğrudan etkileniyor.

ALANYA İLE İÇ ANADOLU ARASINDA KRİTİK GÜZERGÂH

Hadim-Alanya kara yolu, yalnızca iki ilçe arasındaki bağlantı olarak görülmüyor. Bu hat, İç Anadolu ile Akdeniz arasında kullanılan önemli geçiş noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle yolun uzun süre kapalı kalması hem bölge ekonomisini hem de günlük ulaşım planlarını doğrudan etkiliyor.

Sürücülerden ise özellikle sabah ve gece saatlerinde dikkatli olmaları, kış lastiği ve gerekli ekipman olmadan yüksek kesimlere çıkmamaları isteniyor. Yetkililer, yol tamamen güvenli hale gelmeden kontrolsüz geçiş denemelerinin yeni riskler yaratabileceğine işaret ediyor.

YOLUN TAMAMEN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Ekiplerin bölgede vardiyalı şekilde çalıştığı, kar temizleme faaliyetlerinin hava şartlarına göre sürdürüleceği bildiriliyor. Hedef, ulaşımda daha büyük aksama yaşanmadan güzergâhı yeniden tam kapasiteyle kullanıma açmak. Ama hava bir daha sertleşirse...

Sürücülerin yola çıkmadan önce güncel yol durumunu kontrol etmesi, özellikle Alanya-Konya yolunda karla mücadele çalışmaları devam ederken resmi kurumların uyarılarını takip etmesi gerekiyor.