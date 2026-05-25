Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, parti genel merkezine gideceği tarih belli oldu. Aktarılan bilgilere göre Kılıçdaroğlu, bayramın ikinci gününe denk gelen 28 Mayıs Perşembe günü genel merkeze giderek partililerle bir araya gelecek.

Öncesinde parti binasında Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri arasında tahliye süreci nedeniyle gerginlik yaşanmıştı. Kısa sürede büyüyen olaylar sırasında kapıların kilitlendiği, tarafların birbirine taş ve su şişesi fırlattığı bildirildi. Polisin barikatları aşarak müdahale ettiği arbedenin ardından Özgür Özel binadan ayrıldı.

AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

Yaşanan bu gerginliğin ardından gözler Kılıçdaroğlu'nun atacağı adıma çevrilmişti. Perşembe günü partililer ve vatandaşlarla bayramlaşmak üzere genel merkeze gideceği öğrenilen Kılıçdaroğlu'nun, burada kamuoyuna yönelik bir değerlendirme yapması öngörülüyor.

MAHKEME KARARI SÜRECİ NASIL ETKİLEDİ?

Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine iade edilmesi, parti içindeki yönetim devir teslim sürecini başlattı. Hukuki kararın ardından başlayan fiziki tahliye tartışmaları, parti binasındaki destekçiler arasındaki tansiyonun yükselmesindeki temel etken olarak öne çıkıyor.