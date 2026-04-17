Ekonomi paketine ilişkin yeni düzenlemeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’ndan geçerek resmileşti. Yasalaşan yeni kanun teklifiyle birlikte, bedelli askerlik yapmak isteyen yükümlülerin ödeyeceği tutar dudak uçuklatan bir seviyeye ulaştı. Alınan kararla birlikte maliyetler bir anda katlandı.

ÜCRET 400 BİN LİRA SINIRINI AŞTI

Yapılan son düzenleme öncesinde 335 bin lira olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti, yüzde 25’lik artışla birlikte 417 bin liraya yükseltildi. Askeralma Kanunu’nda yapılan bu kritik değişiklik, ödeme bekleyen binlerce gencin planlarını tamamen değiştirdi. Yeni sisteme göre yükümlüler, belirlenen 300.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu ortaya çıkan bu dev tutarı peşin ödemekle yükümlü olacak.

TEK AY EĞİTİM ŞARTI DEVAM EDİYOR

Yeni zamlı tarifeden faydalanacak olan yükümlüler, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen süreler içerisinde ödemelerini gerçekleştirecek. Ödemesini tamamlayanlar, bir aylık temel askerlik eğitimini bitirmeleri kaydıyla askerlik hizmetini tamamlamış sayılacak. Ancak artan maliyetler, silahaltına alınmadan önce bu hakkı kullanmak isteyenler için ciddi bir ekonomik külfeti beraberinde getirdi.

ALANYA’DA BEDELLİ PLANLARI SİL BAŞTAN

Alanya’da askerlik çağındaki binlerce genç ve aileleri, Resmi Gazete’de yayımlanan bu şok artışı yakından takip ediyor. Özellikle turizm sektöründe çalışan ve işlerini aksatmamak adına bedelli askerliği tercih etmeyi planlayan Alanyalı gençler için 417 bin liralık yeni rakam, yerel ekonomide ve aile bütçelerinde şimdiden büyük yankı uyandırdı. İlçe genelinde başvuruların bu zamdan nasıl etkileneceği ise merak konusu oldu.