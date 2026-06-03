Tütün ürünlerindeki fiyat artışları sürerken, sigara kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni zam haberi geldi. TBYD Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla JTI grubundaki sigaralara paket başına 5 TL zam uygulandığını duyurdu.

Yeni fiyatların 3 Haziran Çarşamba günü itibarıyla bayilerde uygulanmaya başladığı belirtildi. Zam kararının ardından tüketiciler güncel fiyat listesini araştırmaya başladı.

JTI GRUBUNDA FİYATLAR YÜKSELDİ

Yapılan son artışla birlikte JTI grubunda satılan sigaraların fiyat aralığı yeniden şekillendi. Güncellenen tarifeye göre grubun en düşük fiyatlı ürünü 105 TL olurken, en yüksek fiyatlı ürünü 120 TL'ye ulaştı.

Sektör temsilcileri, son dönemde artan maliyetlerin ve vergi yüklerinin fiyatlara yansımaya devam ettiğini belirtirken, diğer sigara gruplarında da yeni fiyat güncellemelerinin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor. Ancak şu an için başka bir grup tarafından resmi zam açıklaması yapılmadı.