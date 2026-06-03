Kamuoyunda Adnan Oktar suç örgütü soruşturmaları kapsamında ismi gündeme gelen Bircan Yıldırım hakkında yeni bir adli süreç başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, yürütülen soruşturma kapsamında Yıldırım hakkında gözaltı kararı verilirken, arama ve el koyma işlemleri için de ilgili birimlere talimat gönderildi.

Kararın ardından güvenlik güçlerinin soruşturma kapsamında çalışma başlattığı öğrenildi.

ARAMA VE EL KOYMA KARARI DA VERİLDİ

Soruşturma kapsamında yalnızca gözaltı işlemi uygulanmadığı, aynı zamanda arama ve el koyma kararlarının da devreye alındığı belirtildi. Yetkili birimlerin, adli makamların talimatı doğrultusunda gerekli işlemleri yürüttüğü ifade edildi.

Arama ve el koyma kararlarının kapsamına ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Bircan Yıldırım'ın adı, geçmiş yıllarda Türkiye'nin en geniş kapsamlı organize suç soruşturmalarından biri olarak kayıtlara geçen Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü dosyalarıyla ilgili haberlerde de yer almıştı.

Son gelişmenin ardından sosyal medya platformlarında konu yeniden gündem olurken, soruşturmanın detaylarına ilişkin resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yetkililer tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğü, elde edilecek yeni bilgi ve bulgular doğrultusunda adli sürecin şekilleneceği öğrenildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan kişilerle ilgili nihai değerlendirmenin yargı makamları tarafından yapılacağı belirtildi.