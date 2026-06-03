Alanya’da siyasi çalışmalarını sürdüren Anavatan Partisi İlçe Teşkilatı, teşkilat yapısını güçlendirmeye yönelik adımlarına devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen yeni görevlendirme ile Ayşegül Öztürk, Anavatan Partisi Alanya Kadın Kolları Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Düzenlenen törenle görevine başlayan Öztürk, kadınların siyasi ve sosyal hayatta daha etkin rol alması için çalışacaklarını belirtti. Parti yöneticileri ise teşkilatın her geçen gün büyüdüğünü ve Alanya’da daha güçlü bir yapı oluşturmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

GENİŞ KATILIMLI TÖREN DÜZENLENDİ

Görevlendirme törenine Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Murat Kurt, Anavatan Partisi Alanya İlçe Başkanı Ramazan Durdu Söyler ve çok sayıda partili katıldı.

Törende konuşan parti yöneticileri, Anavatan Partisi'nin geçmişte olduğu gibi yeniden güçlü bir teşkilat yapısına ulaşması için çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Yerelde yürütülen teşkilatlanma faaliyetlerinin hız kesmeden sürdüğü vurgulanırken, özellikle kadın ve gençlik kollarının güçlendirilmesine önem verildiği ifade edildi.

“KADINLARIN SESİNİ DAHA GÜR DUYURACAĞIZ”

Görevlendirmenin ardından tebrikleri kabul eden Ayşegül Öztürk, Alanya’da kadınların siyasette daha fazla temsil edilmesi ve karar alma mekanizmalarında daha etkin yer alması için çalışacaklarını söyledi.

Öztürk, kadınların toplumsal yaşamın her alanında olduğu gibi siyasette de güçlü şekilde yer almasının önemine dikkat çekerek, sahada aktif çalışmalar yürüteceklerini ifade etti.

Yeni dönemde kadınlara yönelik projeler, sosyal etkinlikler ve teşkilat çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirten Öztürk, Alanya'nın farklı mahallelerinde vatandaşlarla daha sık bir araya gelmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

TEŞKİLAT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Anavatan Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, son dönemde gerçekleştirdiği üye çalışmaları ve yeni görevlendirmelerle organizasyon yapısını genişletmeye devam ediyor. Parti yönetimi, yerel seçimler ve gelecekteki siyasi süreçler için güçlü bir teşkilat altyapısı oluşturmayı amaçlıyor.

Parti yetkilileri, Alanya'da vatandaşların sorunlarını dinlemeye ve çözüm önerileri geliştirmeye yönelik saha çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

Göreve başlamasıyla birlikte Ayşegül Öztürk’ün, kadın kolları faaliyetlerinde aktif rol üstlenerek teşkilat çalışmalarına katkı sunması bekleniyor.