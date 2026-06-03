Avrupa futbolunun köklü ülkelerinden İtalya, uluslararası hazırlık maçında deplasmanda Lüksemburg ile karşılaşacak. Resmi organizasyonlar öncesinde eksiklerini görmek isteyen iki ekip, Stade de Luxembourg'da kozlarını paylaşacak.

Teknik ekipler açısından önemli bir test niteliği taşıyan mücadelede oyuncuların form durumları ve taktiksel organizasyonlar yakından değerlendirilecek.

MAÇ SAAT 21.45'TE BAŞLAYACAK

Lüksemburg ile İtalya arasındaki hazırlık karşılaşması, 3 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 21.45'te oynanacak.

Stade de Luxembourg'da oynanacak mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan hakem Joey Kooij yönetecek.

TÜRKİYE'DE CANLI YAYINLANMAYACAK

Karşılaşmanın Türkiye'de resmi bir yayıncısı bulunmuyor.

Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, iki takımın resmi sosyal medya hesapları ve uluslararası canlı skor platformları üzerinden maçla ilgili gelişmeleri anlık olarak izleyebilecek.

İTALYA'DA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Konuk ekip İtalya, bazı önemli oyuncularından yoksun olarak sahaya çıkacak. Teknik heyetin açıkladığı kadroda Riccardo Orsolini, Nicolò Cambiaghi, Moise Kean ve Mattia Zaccagni sakatlıkları nedeniyle yer almadı.

Bu eksiklikler nedeniyle teknik direktörün farklı oyunculara forma şansı vermesi bekleniyor.

LÜKSEMBURG TAM KADRO HAZIRLANDI

Ev sahibi Lüksemburg ise karşılaşmaya tam kadro hazırlanıyor. Son yıllarda Avrupa futbolunda gelişim gösteren ekip, güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmayı hedefliyor.

Taraftarı önünde mücadele edecek olan Lüksemburg'un, disiplinli oyun yapısıyla İtalya'ya zor anlar yaşatmaya çalışacağı belirtiliyor.

MUHTEMEL LÜKSEMBURG 11'İ

Moris, Pinto, Carlson, Korac, Jans, Bohnert, Moreira, Olesen, Martins, Thill, Sinani

GENÇ OYUNCULAR MERCEK ALTINDA

Hazırlık karşılaşmaları, milli takım teknik direktörleri açısından oyuncuların performanslarını değerlendirmek için önemli fırsatlar sunuyor. Bu nedenle iki takımın da geniş rotasyon kullanması bekleniyor.

Özellikle genç oyuncuların sahada göstereceği performans, ilerleyen dönemde milli takım kadrolarının şekillenmesinde belirleyici olabilir.

Futbolseverler, Avrupa futbolunun güçlü ekiplerinden İtalya'nın Lüksemburg karşısında nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor.