Türkiye'nin en zengin iş insanları sıralamasında dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Uzun yıllardır listenin üst sıralarında yer alan Murat Ülker, yerini enerji sektöründeki yatırımlarıyla öne çıkan Feridun Geçgel’e bıraktı. Forbes’in güncel verilerine göre Geçgel’in serveti 5,3 milyar dolara ulaştı.

Astor Enerji hisselerinde son dönemde yaşanan yükseliş, Geçgel’in servetinde hızlı bir artışa neden oldu. Şirket hisselerinin değer kazanmasıyla birlikte iş insanı, Türkiye'nin en zenginleri listesinde zirveye yerleşti.

ŞANLIURFA’DAN TÜRKİYE'NİN ZİRVESİNE

1970 yılında Şanlıurfa’da doğan Feridun Geçgel, iş hayatına elektrik malzemeleri ticaretiyle başladı. Girişimcilik kariyerindeki en önemli dönüm noktası ise 2005 yılında Astor Transformatör’ü satın alması oldu. Daha sonra Astor Enerji adıyla büyüyen şirket, orta ve yüksek gerilim transformatörleri ile enerji ekipmanları üretiminde sektörün önemli oyuncularından biri haline geldi.

Astor Enerji'nin 2023 yılında Borsa İstanbul'da halka arz edilmesiyle şirketin büyüme süreci hız kazandı. Son yıllarda enerji sektöründeki yatırımları ve ihracat odaklı çalışmalarıyla dikkat çeken şirket, yatırımcıların da ilgisini çekti.

HİSSELERDEKİ YÜKSELİŞ SERVETİNİ KATLADI

Forbes verilerine göre Feridun Geçgel’in servetindeki yükselişin temel nedeni Astor Enerji hisselerindeki değer artışı oldu. Şirket hisselerinin son dönemde gösterdiği performans sayesinde Geçgel’in kişisel serveti milyarlarca dolar seviyesine ulaştı. Astor Enerji’nin piyasa değerindeki büyüme, iş insanını yalnızca Türkiye’de değil dünya milyarderleri listesinde de üst sıralara taşıdı.

Şirketin ABD merkezli firmalarla yaptığı yüksek tutarlı enerji ekipmanı anlaşmalarının da büyüme sürecine katkı sağladığı belirtiliyor.

SPOR CAMİASINDA DA TANINIYOR

İş dünyasındaki başarılarının yanı sıra spor alanındaki çalışmalarıyla da bilinen Feridun Geçgel, geçmiş yıllarda Ankaragücü Kulübü’nde çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu. İsmi zaman zaman Türk futbolunun önemli kulüpleriyle de anıldı.

Enerji sektöründeki yatırımlarıyla öne çıkan Geçgel’in yükselişi, iş dünyasında ve finans çevrelerinde yakından takip edilirken, Türkiye’nin en zengin iş insanları sıralamasındaki değişim ekonomi gündeminin en çok konuşulan konuları arasına girdi.