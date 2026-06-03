Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Sekreteri Av. Mehmet Can Karagöz, parti içinde devam eden kurultay süreçleri ve yargının müdahalesi hakkında sert ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karagöz, gelinen noktada hukuki bir öngörülebilirliğin kalmadığını vurgulayarak, sistemin radikal bir değişime ihtiyacı olduğunu belirtti.

​"MAHKEME GÖREV SINIRLARINI AŞTI"

​Delegelerin imzası ya da Parti Meclisi kararı sonrası kurultayın toplanıp toplanamayacağı veya mahkemenin bunu engelleyip engellemeyeceği sorusunun artık hukuki bir yanıtının olmadığını ifade eden Karagöz, şu ifadeleri kullandı: "Bir mahkeme görev sınırlarını aştığı için orada ne bir emsal karar ne de buna uygun bir hukuksal düzenleme var. Mutlak butlan kararı tüm hukuk pratiğini kilitlemiştir. Bu saatten sonra gereken şey ne ise, ona göre bir karar verilebilir."

​"LOZAN'IN GİZLİ MADDELERİ VAR BİLE DENİLEBİLİR"

​Hukuki sınırların dışına çıkılmasının absürt iddialara kapı aralayabileceğini esprili ve eleştirel bir dille ele alan Karagöz, mevcut durumu şu sözlerle özetledi: "Öyle bir noktaya geldik ki, 'CHP'nin ilk kongresi olan Sivas Kongresi Cumhuriyetten önce toplandı, o nedenle CHP hiçbir zaman resmi olarak kurulmadı' denilebilir."

​Yargının mevcut tutumu karşısında teknik hukuk yorumları yapmanın bir anlamı kalmadığını belirten Av. Mehmet Can Karagöz, Türkiye'nin yeniden bir hukuk devleti olabilmesi için köklü bir zihniyet reformuna ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek, "Mevcut şartlar içinde hukuksal yorum yapmak abesle iştigaldir. Hukuk devletine dönüş için radikal bir anlayış değişimi gerekmektedir" çağrısında bulundu.