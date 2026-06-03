​Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) tarafından Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen eğitim ve medya paneline katılan gazeteci Mesut İlhan, kentteki pazar ve marketleri gezerek gıda fiyatlarını mercek altına aldı. Gördüğü etiketler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen İlhan, Alanya ile Taşkent arasındaki fiyat farkının korkunç bir boyuta ulaştığını belirtti.

​FİYATLAR UCUZUN DA UCUZU, HER ŞEY ORGANİK

​Taşkent'teki çarşı pazar ziyaretinin ardından iki ülke arasındaki alım gücü ve etiket farkına dikkat çeken İlhan, şunları söyledi: "Pazarda ve markette fiyatları görünce gözlerime inanamadım. Alanya'da kilosu 1.500 lirayı bulan en kaliteli dana eti burada sadece 400 lira. Sebze, meyve ve diğer tüm temel gıda ürünleri bizim fiyatlarımızın en az yarı fiyatına satılıyor. Alanya’da 100 lira olan bir meyvenin burada 25-30 lira olduğunu gördüm. Kısacası gıda fiyatları ucuzun da ucuzu. Üstelik her şey son derece kaliteli ve organik."

​TURİZM VE EMLAK SEKTÖRÜNE "YÜKSEK FİYAT" DARBESİ

​Özbekistan’dan Türkiye’ye gelecek bir turistin ya da yatırımcının bu fiyat farkı karşısında büyük bir şok yaşayacağını belirten İlhan, Alanya'nın lokomotif sektörleri olan turizm ve emlağın bu maliyetlerle rekabet edemeyeceğini vurguladı.

​Yüksek gıda fiyatlarının acilen kontrol altına alınması gerektiğini ifade eden deneyimli gazeteci, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanlar Alanya’dan ev alıp buraya yerleşmeyi planlarken maliyet hesabı yapıyor. Kendi ülkesinde 400 lira olan ete burada 1.500 lira, kendi pazarında 40 lira olan meyveye burada üç katı fazla para ödemek istemiyorlar. Yüksek gıda fiyatları hem turizmdeki işletme maliyetlerini artırıyor hem de yabancıya konut satışını yani emlak sektörünü doğrudan baltalıyor. Türkiye, gıdada dünyanın en pahalı ülkeleri ligine girdi. Sektör temsilcileri şu sıralar daha çok ikamet yasağına ve bürokrasiye odaklanıyor ancak asıl büyük sorunu görmezden geliyorlar. İnsanlar hem şehir kalitesine hem de cebinden çıkacak paraya bakar. Bizde 1.500 lira olan et orada 400 lirayken, bu insanlar bizi neden tercih etsin?"

​Deneyimli gazeteci, yüksek gıda fiyatlarının yerel halk kadar yerleşik yabancıları da olumsuz etkilediğini belirterek iktidara acil önlem çağrısı yaptı.