Türk voleybolunun gururu Filenin Sultanları, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne önemli bir galibiyetle giriş yaptı. Brezilya'nın başkenti Brasilia'da oynanan karşılaşmada A Milli Kadın Voleybol Takımı, güçlü rakibi Dominik Cumhuriyeti'ni büyük mücadele sonunda 3-2 mağlup etti.

Beş sete uzayan ve büyük heyecana sahne olan karşılaşmada ay-yıldızlı ekip, zaman zaman zorlansa da kritik anlarda ortaya koyduğu performansla galibiyete uzanmayı başardı.

İLK SET DOMİNİK CUMHURİYETİ'NİN OLDU

Arena Nilson Nelson Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Dominik Cumhuriyeti, ilk seti 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti.

Rakibinin sert servisleri ve hücum organizasyonları karşısında istediği oyunu sahaya yansıtamayan milliler, ikinci sette toparlanarak maça ortak oldu.

MİLLİLER GERİ DÖNÜŞ YAPTI

İkinci sette daha dengeli bir görüntü sergileyen Filenin Sultanları, rakibine 25-20 üstünlük kurarak durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette oyunun kontrolünü tamamen eline alan milli takım, etkili hücumları ve savunmadaki başarılı performansıyla seti 25-16 kazanarak 2-1 öne geçti.

MAÇ TIE-BREAK SETİNE GİTTİ

Dördüncü sette büyük çekişme yaşandı. Dominik Cumhuriyeti kritik sayılarda hata yapmayarak seti 25-23 kazandı ve karşılaşmayı karar setine taşıdı.

Beşinci sette ise üstünlüğü yeniden ele geçiren Türkiye, rakibine 15-11 üstünlük sağlayarak mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

GENÇ KADRODAN ÖNEMLİ GALİBİYET

Başantrenörün genç ve dinamik isimlere görev verdiği karşılaşmada milli voleybolcular ortaya koydukları mücadeleyle gelecek adına olumlu sinyaller verdi.

Turnuvanın ilk maçında alınan galibiyet, hem moral hem de puan tablosu açısından Türkiye için önemli bir başlangıç oldu.

SIRADAKİ RAKİP HOLLANDA

Milletler Ligi'ne galibiyetle başlayan Filenin Sultanları, Brezilya etabındaki ikinci maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip, 4 Haziran Perşembe günü saat 22.30'da oynanacak mücadelede galibiyet serisini sürdürmeyi hedefleyecek.

MAÇIN SETLERİ

Dominik Cumhuriyeti - Türkiye: 2-3

1. Set: 25-17

2. Set: 20-25

3. Set: 16-25

4. Set: 25-23

5. Set: 11-15

Süre: 118 dakika