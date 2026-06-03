​Alanya turizminde her yıl açıklanan "rekor ziyaretçi" sayıları ve "sezon çok iyi geçecek" söylemleri, sahada yaşanan acı gerçekleri gölgelemeye yetmiyor. Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Almanya Temsilcisi Emrah Yeşilkaya, Alanya'nın acilen çözülmesi gereken sorunlarını cesurca masaya yatırarak yerel yöneticilere, belediyeye ve turizm sektör temsilcilerine çarpıcı sorular yöneltti. ​Yeşilkaya, turistlerin artık sadece "deniz, kum, güneş" değil; güven, temizlik, düzen ve kaliteli bir kent yaşamı satın aldığını vurgulayarak Alanya'nın marka değerinin hızla eridiğine dikkat çekti.

‘REKOR SÖYLEMLERİ GERÇEKLERİ ÖRTMEYE YETMİYOR’

​Her yıl parlak turizm rakamları açıklanmasına rağmen Alanya sokaklarındaki yabancı turist hareketliliğinin ve turist başına düşen harcamanın azaldığını belirten Emrah Yeşilkaya, "Peki o zaman neden Alanya sokaklarında daha az yabancı turist görüyoruz? Neden birçok işletme geçmiş yılların doluluk oranlarını arıyor? Bu soruların cevaplarını vermek yerine, yıllardır aynı söylemleri tekrar ederek gerçekleri örtmeye çalışıyoruz" dedi.

Yaz aylarında kent nüfusunun katlanarak artmasına rağmen kalıcı çözümler üretilmediğini ifade eden Yeşilkaya, yerel yönetime şu kritik soruları yöneltti:

​Alanya’nın trafik sorunu için bugüne kadar hangi kalıcı çözüm üretilmiştir?

​Kaldırımları işgal edilmiş, düzensiz görüntülerin hâkim olduğu bir kent turist için ne kadar caziptir?

​Şehrin estetik görünümü ve kent kimliği neden yıllardır ikinci planda bırakılmıştır?

​‘TURİST ARTIK SADECE OTELİ DEĞİL ŞEHRİ DEĞERLENDİRİYOR’

​Dünyada turizm anlayışının kökten değiştiğini ifade eden Yeşilkaya, modern turistin beklentilerini şu sözlerle özetledi: "Turistler yalnızca deniz, kum ve güneş satın almıyor; güven, temizlik, düzen, kalite ve yaşanabilir şehirler satın alıyor. Artık insanlar sadece otelleri değil, şehirleri, sokakları, trafiği ve kentin kültürünü değerlendiriyor. Biz ise hâlâ yalnızca ziyaretçi sayılarıyla övünerek asıl tabloyu görmezden geliyoruz."

​Açıklamasının bir karalama metni değil, Alanya’nın geleceği için bir vizyon çağrısı olduğunu belirten Emrah Yeşilkaya, esnafın turizm gelirlerinden pay alamamasından, nitelikli personelin ve gençlerin sektörden uzaklaşmasına kadar birçok konunun şeffafça tartışılması gerektiğini söyledi. Yeşilkaya, "Sorunları konuşmaktan korkan şehirler geriler. Eleştiriyi düşmanlık olarak gören şehirler kaybeder. Alanya’nın eşsiz potansiyeline rağmen neden zorlandığını konuşacak mıyız, yoksa her şey yolundaymış gibi davranmaya devam mı edeceğiz?" diyerek tüm yetkilileri gerçeklerle yüzleşmeye davet etti.