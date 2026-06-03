Denizli’nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden Hayriye Arıkan (Uğurkutu), Antalya Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Alanya 1. Noterliği’nde görev yapan ve çevresinde sevilen bir isim olarak tanınan Arıkan için bugün cenaze töreni düzenlendi. Merhumenin naaşı, Mahmutlar Mahallesi Cezaevi Yolu üzerindeki evinden alınarak Cücenler Mezarlığı’na getirildi.

Törene Arıkan’ın ailesi, yakınları, çalışma arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede duygu dolu anlar yaşanırken, sevenleri Hayriye Arıkan’a son görevlerini yerine getirdi.

Kılınan cenaze namazının ardından Arıkan, dualar eşliğinde Cücenler Mezarlığı’nda toprağa verildi. Kazanın ardından Alanya’da büyük üzüntü yaşayan yakınları ve mesai arkadaşları, Arıkan’ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.