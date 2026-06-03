Denizli-Aydın Otoyolu’nun Tırkaz Mahallesi mevkisinde 31 Mayıs’ta meydana gelen trafik kazasında, Pamukkale Turizm’e ait yolcu otobüsü bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Kazada 1’i bebek olmak üzere 8 kişi yaşamını yitirirken, 33 kişi de yaralandı.

Hayatını kaybedenler arasında bulunan Alanyalı Hayriye Arıkan ve Merve Erik’in cenazeleri, Denizli Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edilerek Alanya’ya getirildi.

HAYRİYE ARIKAN MAHMUTLAR’DA DEFNEDİLDİ

52 yaşındaki Hayriye Arıkan için ilk olarak Kütürüp Mahallesi’ndeki babaevinde helallik alındı. Ardından cenaze Mahmutlar Mahallesi’ndeki Cücenler Mezarlığı’na götürüldü.

Yakınlarının katıldığı törende Arıkan için cenaze namazı kılındı. Arıkan, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Kazada yaralanan eşi Mehmet Arıkan’ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.

İKİ AYLIK EVLİLİĞİN ARDINDAN ACI VEDA

Kazanın bir diğer kurbanı olan 26 yaşındaki Merve Erik için Uzunöz Mahallesi Mezarlığı’nda öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Törende genç kadının yakınları büyük üzüntü yaşarken, cenaze namazının ardından Merve Erik gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Merve Erik’in, kazadan yaralı olarak kurtulan eşi Sami Erik ile yaklaşık iki ay önce evlendiği öğrenildi. Genç çiftin kısa süre önce kurduğu yuvanın, yaşanan facia nedeniyle acıyla sarsıldığı belirtildi.

KAZADA 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Denizli’de yaşanan otobüs faciası, Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda aileyi yasa boğdu. Kazada hayatını kaybeden 8 kişinin cenazeleri, işlemlerin ardından memleketlerine gönderilirken yaralıların tedavileri çeşitli hastanelerde sürüyor.