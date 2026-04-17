Türk futbolunun dev çınarı Galatasaray'da aylardır kulislerde konuşulan ve spor kamuoyunun gündemini meşgul eden seçim belirsizliği sonunda ortadan kalktı. Sarı-kırmızılı yönetim, kritik bir virajı dönerek milyonlarca taraftarın sonucunu merakla beklediği o resmi açıklamayı nihayet yaptı.

KRİTİK TARİH 23 MAYIS OLARAK BELİRLENDİ

Kulüp cephesinden yapılan resmi duyuruya göre, Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı için geri sayım resmen başladı. Yönetim kurulunun aldığı kararla birlikte, camianın önümüzdeki dönemdeki kaderini çizecek olan büyük seçim 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Tüm gözler şimdi kulislerde adı geçen başkan adaylarına ve ortaya çıkacak yeni yönetim listelerine çevrilmiş durumda.

ALANYA'DAKİ TARAFTARLARIN GÖZÜ KULAĞI BU SEÇİMDE

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi, Alanya'daki dev Galatasaray taraftarı da bu sıcak gelişmeyi anbean ve yakından takip ediyor. İlçede bulunan sarı-kırmızılı renklere gönül veren vatandaşlar, kulübün hem sportif hem de mali geleceğini doğrudan şekillendirecek olan bu tarihi oylamadan çıkacak sonucu merakla bekliyor. Şimdiden Alanya'daki yerel spor kamuoyunda da seçimin olası yansımaları ve adaylık senaryoları birinci gündem maddesi haline gelmiş durumda.