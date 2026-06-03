Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı, Balkan Bisiklet Birliği Başkanı ve Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Yönetim Kurulu Üyesi Emin Müftüoğlu, Dünya Bisiklet Günü’nü İtalya’nın Verona kentinde bulunan BMX Olimpik Arenası’nda UCI Yönetimi ile kutladı.

2-4 Haziran 2026 tarihleri arasında İtalya’nın Desenzano del Garda kentinde gerçekleştirilen UCI Yönetim Kurulu toplantısı için İtalya’da bulunan UCI yöneticileri, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında Verona’daki BMX Olimpik Arenası’nda bir araya geldi.

Bisikletin sürdürülebilir ulaşım, sağlıklı yaşam ve çevre dostu şehirler için taşıdığı öneme dikkat çekilen etkinlikte, Dünya Bisiklet Günü’nün küresel ölçekte daha fazla insanın günlük yaşamında bisiklete yer vermesine katkı sağlaması temennisi vurgulandı.



EMİN MÜFTÜOĞLU: "BİSİKLET SAĞLIKLI BİREYLER VE YAŞANABİLİR ŞEHİRLER İÇİN GÜÇLÜ BİR ARAÇTIR"

Emin Müftüoğlu, Dünya Bisiklet Günü’nün yalnızca bisiklet sporunu değil, aynı zamanda aktif yaşamı, çevresel sürdürülebilirliği ve toplumsal farkındalığı teşvik eden önemli bir platform olduğunu belirterek, “Bisiklet, sağlıklı bireyler ve yaşanabilir şehirler için güçlü bir araçtır. Dünya Bisiklet Günü vesilesiyle herkesi daha fazla pedal çevirmeye davet ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

UCI Yönetim Kurulu toplantılarının devam ettiği Desenzano del Garda’da, uluslararası bisiklet sporunun geleceğine yönelik çeşitli gündem maddeleri de ele alınmaya devam ediyor.