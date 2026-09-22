Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 23 Eylül 2026 Çarşamba günü Türkiye genelindeki okullarda eğitime ara verildiğine ilişkin bir karar açıklanmadı.

MEB’in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı. 23 Eylül Çarşamba günü de mevcut takvim içerisinde normal eğitim öğretim günü olarak yer alıyor.

Bu nedenle yeni bir resmi karar alınmadığı sürece öğrenciler 23 Eylül Çarşamba günü derslerine devam edecek.

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul’da 23 Eylül Çarşamba günü okulların tatil edildiğine ilişkin genel bir karar bulunmuyor.

Mevcut eğitim öğretim takvimine göre İstanbul’daki okullarda derslerin normal şekilde devam etmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ayrıca bir tatil kararı duyurulmadığı sürece 23 Eylül, kentte normal eğitim günü olacak.

MANİSA’DA 23 EYLÜL OKULLAR TATİL Mİ?

Manisa’da ise gözler Turgutlu ilçesindeki silahlı saldırının ardından alınan kararlara çevrildi.

İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde meydana gelen olayın ardından söz konusu okulda 22 Eylül Salı günü eğitim öğretime ara verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ayrıca olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik psikososyal destek çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

Ancak 23 Eylül Çarşamba günü itibarıyla Manisa genelindeki bütün okulları kapsayan bir tatil kararı açıklanmadı.

TURGUTLU’DAKİ SALDIRI SONRASI GÖZLER MEB’E ÇEVRİLDİ

Turgutlu’da 22 Eylül sabahı İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edilirken yaralı öğrenciler hastanelere kaldırıldı.

Saldırının ardından başlatılan adli ve idari soruşturma sürerken, okulda psikososyal destek çalışmaları da başlatıldı.

Yaşanan olay nedeniyle özellikle Turgutlu’daki öğrenciler ve veliler 23 Eylül’de eğitimin devam edip etmeyeceğini yakından takip ediyor.

MEB TAKVİMİNE GÖRE EĞİTİM DEVAM EDİYOR

2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem 14 Eylül’de başladı. Öğrencilerin ilk ara tatili ise 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Dolayısıyla 23 Eylül Çarşamba, takvim açısından resmi bir tatil veya ara tatil günü değil.

Yeni bir valilik veya MEB kararı açıklanmadığı sürece 23 Eylül 2026 Çarşamba günü İstanbul ve Manisa dahil Türkiye genelinde eğitim öğretimin normal şekilde devam etmesi öngörülüyor.