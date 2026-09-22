Manchester City forması giyen Norveçli yıldız futbolcu Erling Haaland, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir müzik paylaşımı yaptı. Golcü oyuncu, bir Uber yolculuğu esnasında arka planda çalan Türkçe rap şarkısını takipçilerine aktardı.

Paylaşılan videoda çalan parçanın, Türk rap sanatçısı LVbel C5'e ait 'Tak Tak Tak' isimli eser olduğu anlaşıldı. Haaland, videoya eklediği notta Uber sürücüsünün kaliteli Türkçe şarkılar çaldığını belirtti.

VİDEO SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dünyaca ünlü futbolcunun kişisel hesabından yaptığı bu Türkçe müzik paylaşımı, kısa sürede geniş bir etkileşim aldı. Özellikle Türk kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gören gönderi, Türkçe rap müziğinin uluslararası alandaki görünürlüğüne dair yeni bir örnek oluşturdu.