Mersin'in Gülnar ilçesi Bolyaran Mahallesi'nde Belediye Başkanı Fatih Önge'nin makam aracının karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. AA'nın aktardığına göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 33 YB 382 plakalı kamyonet, Savaş Zil'in kullandığı 34 USL 33 plakalı makam otomobiline arkadan çarptı.

TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Kazanın hemen ardından Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge ve makam şoförü Savaş Zil, genel sağlık durumlarının değerlendirilmesi amacıyla tedbir amaçlı olarak hastaneye sevk edildi.

RUTİN KONTROLLERİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİLER

Trafik kazaları sonrası standart tıbbi prosedür kapsamında detaylı kontrolden geçirilen Önge ve Zil'in sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Yapılan tetkiklerin ardından her iki ismin de hastaneden taburcu edildiği açıklandı.