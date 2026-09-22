Geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen Türkiye Sinema Festivali, bu yıl daha geniş bir programla geri dönüyor. 26 ve 27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında Türkiye genelinde 75 ilde yaklaşık 1500 sinema salonu festivale katılacak.

Geçen yıl 780 binden fazla seyircinin katıldığı festivalin ikinci yılında da yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Festivalin tanıtım toplantısı ise sinema sektörü temsilcileri, yapımcılar, oyuncular, yönetmenler ve basın mensuplarının katılımıyla Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi.

SİNEMA BİLETLERİ 90 TL OLACAK

Festivalin en dikkat çeken ayrıntılarından biri bilet fiyatları oldu. Sinema Genel Müdürü Birol Güven, festival kapsamındaki katılımcı salonlarda 26-27 Eylül boyunca biletlerin 90 TL'den satışa sunulacağını açıkladı.

Turkcell'in gençlik platformu GNÇ'nin “1 Bilet Alana 1 Bilet Bedava” kampanyası da festival süresince geçerli olacak. Kampanyadan yararlananlar iki kişilik sinema bileti için toplam 90 TL ödeyerek kişi başı 45 TL'ye film izleyebilecek.

17 FARKLI YAPIM İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

Festival boyunca animasyondan korkuya, maceradan aksiyona kadar farklı türlerde toplam 17 yerli ve yabancı yapım sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Programda yer alacağı açıklanan filmler arasında Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün, Üç Harfliler: Mühür, Resident Evil, Avengers: Endgame Encore, Damat Mektebi, Crystal Planet, İsyan, North: An Epic Journey of Friendship, Sınırsız, Prenses ve Şövalye: Yaşam İksiri, Kahraman Köpek Charlie, Kediler Firarda: Mısır Operasyonu, Charlie & Harper: Her Şeye Rağmen, Odyssey ve Heart of the Beast bulunuyor.

Filmlerin seans ve salon bilgilerinin şehirlere göre farklılık gösterebileceği belirtildi.

FESTİVALE HANGİ SİNEMALAR KATILIYOR?

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 75 ilde düzenlenecek festivalin katılımcı sinema salonları ve gösterim programları resmi festival platformu üzerinden kontrol edilebilecek.

Sinemaseverler bulundukları şehirde festivale dahil olan salonları, gösterilecek filmleri ve seans saatlerini inceleyerek programlarını oluşturabilecek.

Sinema salonlarının sürdürülebilirliğine katkı sağlamak ve daha fazla izleyicinin sinemaya erişimini kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen Türkiye Sinema Festivali, 26-27 Eylül hafta sonunda gerçekleştirilecek.