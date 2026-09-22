Alanya ve Akseki’nin eğitim ve sosyal hayatına yaptığı katkılarla tanınan hayırsever iş insanı Vehbi Güleç hayatını kaybetti. 88 yaşında vefat eden Güleç, özellikle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bünyesinde Akseki’de hayata geçirilmesi planlanan Orman Fakültesi ve öğrenci yurdu projesine sağladığı arazi desteğiyle bölgenin yükseköğretim yatırımlarında önemli bir iz bıraktı.

ALKÜ REKTÖRÜ TÜRKDOĞAN CENAZEYE KATILDI

Vehbi Güleç, 21 Eylül’de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan da Güleç’in eğitime verdiği desteğe öne çıktı. Türkdoğan yayımladığı taziye mesajında, “Eğitime ve gençlerimizin geleceğine yaptığı kıymetli hizmetlerle iz bırakan hayırsever Vehbi Güleç’i son yolculuğunda dualarla uğurladık. Üniversitemize ve eğitim hayatına sunduğu değerli katkıları daima minnetle hatırlayacağız. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

ALKÜ İÇİN 18 DÖNÜMLÜK ARAZİ BAĞIŞLADI

Güleç’in Alanya ve bölgedeki yükseköğretime bıraktığı en önemli katkılardan biri, ALKÜ’nün Akseki’deki büyüme planları kapsamında gerçekleşti. ALKÜ’nün resmi açıklamalarına göre Güleç, Akseki’de kurulması planlanan Orman Fakültesi ile KYK öğrenci yurdunun yapılabilmesi amacıyla 18 dönümlük arazisini bağışladı. Arazi bağışına ilişkin protokol, 22 Mayıs 2025’te Güleç ile Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan arasında imzalandı.

Üniversitenin Ağustos 2025’te yaptığı açıklamayla arazinin tapu devrinin ALKÜ Destek ve Yardım Vakfına gerçekleştirildiği duyuruldu. Planlamaya göre kurulacak fakültenin “Vehbi Güleç Orman Fakültesi” adını taşıması öngörülürken, aynı alanda öğrencilerin barınma ihtiyacına yönelik KYK yurdunun da yer alması planlandı. Üniversite daha sonra fakülte ve öğrenci yurdu projesinin hayata geçirilmesine destek amacıyla “Bir Tuğla da Sen Koy” kampanyasını başlattı.

FAKÜLTE İÇİN İMAR SÜRECİNDE ÖNEMLİ ADIM

Güleç’in bağışladığı arazi üzerindeki üniversite yatırımı için süreç 2026 yılında da devam etti. Vehbi Güleç Orman Fakültesi ile öğrenci yurdu alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Akseki Belediye Meclisinin Şubat 2026 toplantısında oy birliğiyle kabul edildi. Böylece bağışla başlayan süreçte projenin planlama aşamalarından biri daha tamamlandı. Mart ayında ALKÜ yönetimiyle gerçekleştirilen görüşmelerde de fakülte ve yurt projelerinin durumu ile Akseki’nin akademik altyapısına sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

ALANYA MERKEZLİ ÜNİVERSİTENİN AKSEKİ YATIRIMINA DESTEK

Alanya merkezli faaliyet gösteren ALKÜ açısından Akseki’de planlanan yatırım, üniversitenin ilçelerdeki akademik yapılanmasının güçlendirilmesi bakımından önem taşıyor. Üniversite yönetimi, Orman Fakültesiyle doğal kaynak yönetimi, ormancılık, ekoturizm ve biyoçeşitlilik gibi alanlarda akademik çalışma yapılmasının hedeflendiğini açıklamıştı. Öğrenci yurdunun da fakülteyle birlikte planlanması, ilçeye gelecek öğrencilerin barınma ihtiyacının akademik yatırımla eş zamanlı ele alınmasını amaçlıyor.

EĞİTİME DESTEĞİ YENİ DEĞİLDİ

Vehbi Güleç’in Akseki’de eğitime desteği üniversite projesiyle sınırlı kalmadı. Akseki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi kayıtlarında Güleç, ilçede “Eğitime Yüzde 100 Destek” çalışmaları kapsamında hayırsever olarak yer aldı. Bu kapsamda Aysel Güleç Anaokulunun ilçeye kazandırılmasına destek verdi. Böylece okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar farklı kademelerde gerçekleştirilen yatırımlarda Güleç ailesinin adı Akseki’nin eğitim altyapısıyla birlikte anıldı.

ALANYA VE BÖLGE EĞİTİMİNE KALICI MİRAS

Vehbi Güleç’in bağışı, yalnızca Akseki’ye yapılmış bir arazi desteği değil, merkezi Alanya’da bulunan ALKÜ’nün bölgesel büyümesine sağlanan kalıcı bir katkı niteliği taşıyor. Üniversitelerin ilçelerde yeni akademik birimler oluşturması; öğrenci hareketliliği, barınma, ulaşım ve yerel hizmetler üzerinde de etkiler oluşturabiliyor. Fakülte ve yurt projesinin tamamlanması halinde Akseki’nin ALKÜ bünyesindeki akademik ağırlığının artması ve Alanya-Akseki hattındaki eğitim bağının daha da güçlenmesi bekleniyor.

Vefat nedeni konusunda resmi makamlar tarafından ayrıntılı bir sağlık bilgisi paylaşılmayan Vehbi Güleç, ardında Akseki’de eğitim amacıyla kullanılan ve gelecekte kullanılması planlanan yatırımlar bıraktı. ALKÜ yönetiminin taziye mesajında da vurgulandığı üzere Güleç’in üniversiteye ve gençlerin eğitimine sunduğu katkılar, Alanya merkezli üniversitenin Akseki’deki gelişim sürecinin önemli parçalarından biri olarak yaşamaya devam edecek.