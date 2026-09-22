Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir lise çevresinde pompalı tüfekle ateş açılması sonucu öğrencilerin yaralanması, çocukların ateşli silahlara erişimi ve silahların evlerde nasıl muhafaza edildiği tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Olayla ilgili farklı kaynaklarda yaralı sayısına ilişkin 10 ve 11 şeklinde bilgiler yer alırken, iki öğrencinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Şüphelinin de öğrenci yaşında olması ve kullandığı silahı aile büyüklerinden birinin evinden aldığı yönündeki bilgiler, özellikle silahların çocukların erişemeyeceği şekilde saklanması konusunu öne çıkardı.

ALANYA’DA SOSYAL MEDYAYA YANSIYAN GÖRÜNTÜ TEPKİ ÇEKTİ

Turgutlu’daki olayın ardından bireysel silahlanma ve çocukların silahlardan korunması tartışılırken, Alanya’nın Bektaş Mahallesi’nden sosyal medyaya yansıdığı belirtilen görüntüler de tepki çekti. İddiaya göre anne ve babasıyla Alanya’da yaşayan 12-13 yaşlarındaki bir kız çocuğu, annenin kişisel sosyal medya hesabından 6 Eylül’de yapılan paylaşımda uzun namlulu bir silahla görüntülendi. Görüntülerdeki silahın gerçek ateşli silah, kurusıkı, havalı silah ya da replika olup olmadığına ilişkin resmi makamlardan yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

Bu nedenle görüntüler üzerinden silahın niteliği veya aile hakkında kesin bir hukuki değerlendirmede bulunmak mümkün değil. Ancak söz konusu nesnenin gerçek bir ateşli silah olması halinde, silahın ruhsat durumu, kime ait olduğu, nasıl muhafaza edildiği ve çocuğun silaha hangi koşullarda eriştiği gibi başlıklar olası bir incelemenin temel konuları arasında yer alabilir. Antalya Emniyet Müdürlüğünün silah ruhsat işlemlerine ilişkin bilgilendirmelerinde de ateşli silahların taşınması, bulundurulması ve ruhsatlandırılmasının mevzuatla düzenlendiği belirtiliyor.

ÇOCUKLARIN SİLAHA ERİŞİMİNDE YENİ DÜZENLEME

Türkiye’de 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’da 2026 yılında yapılan değişiklikler, çocukların ateşli silahlara erişimi konusunda doğrudan bir hüküm de getirdi. Güncel düzenlemeye göre ateşli silahın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı biçimde muhafaza edilmesi nedeniyle bir çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olunması, daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde ayrıca cezalandırılabiliyor. Düzenleme, silah sahibinin yalnızca ruhsat yükümlülüğünü değil, silahın güvenli biçimde muhafazasını da önemli hale getiriyor.

SİLAHIN NİTELİĞİ RESMİ İNCELEMEYLE BELİRLENEBİLİR

Sosyal medyada yayımlanan bir fotoğraf veya videodan bir silahın teknik niteliğinin kesin biçimde belirlenmesi her zaman mümkün değil. Gerçek ateşli silahlar ile bazı kurusıkı, havalı veya replika modeller dış görünüş açısından birbirine benzeyebiliyor. Bu nedenle Alanya’daki görüntülerle ilgili hukuki bir işlem yapılması halinde öncelikle görüntülerin doğruluğu, silahın türü, ruhsat veya kayıt durumu ve çocuğun silaha nasıl eriştiğinin yetkili birimlerce tespit edilmesi gerekiyor. Görüntülerin tek başına paylaşılmış olması, bu hususlarda kesin hükme varmak için yeterli değil.

TURGUTLU OLAYI SİLAHLARIN MUHAFAZASINI GÜNDEME GETİRDİ

Turgutlu’da 22 Eylül sabahı yaşanan olayla ilgili ilk haberlerde, öğrenci yaşındaki şüphelinin pompalı tüfekle okul çevresinde ateş açtığı ve kısa süre sonra yakalandığı bildirildi. Uluslararası haber ajansı Associated Press’in aktardığı bilgilere göre şüphelinin kullandığı tüfeği bir aile büyüğünün evinden aldığı üzerinde duruluyor ve aile bireyleri hakkında da işlem yapıldı. Soruşturmanın devam etmesi nedeniyle olayın nedeni ve silaha erişimin bütün ayrıntıları henüz kesinleşmiş değil.

AİLELERE VE YETKİLİLERE ÖNEMLİ SORUMLULUK

Çocukların bulunduğu evlerde ateşli silahların güvenli şekilde muhafaza edilmesi, yalnızca silahın kullanılmasını engellemek açısından değil, kazaların ve üçüncü kişilerin silaha erişiminin önlenmesi açısından da önem taşıyor. Silahın çocukların ulaşamayacağı ve kontrol edemeyeceği şekilde saklanması, mühimmatın güvenli biçimde muhafaza edilmesi ve silahların çocuklar için bir güç veya statü sembolü haline getirilmemesi koruyucu yaklaşımın temel unsurları arasında bulunuyor. Şüpheli durumlarda ise sosyal medya üzerinden kesin suçlamalarda bulunmak yerine görüntülerin emniyet birimlerine bildirilmesi, silahın niteliği ve mevzuata aykırılık bulunup bulunmadığının yetkili makamlar tarafından araştırılmasına imkân sağlıyor.

ALANYA’DAKİ GÖRÜNTÜLER İÇİN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Bektaş Mahallesi’nden paylaşıldığı belirtilen görüntüler konusunda şu ana kadar emniyet, savcılık veya başka bir yetkili kurum tarafından kamuoyuna duyurulmuş bir inceleme ya da soruşturma bilgisi bulunmuyor. Bu nedenle görüntülerdeki nesnenin gerçek bir silah olduğu veya aile tarafından mevzuata aykırı bir davranış gerçekleştirildiği yönünde kesin ifade kullanmak mümkün değil. Olası bir resmi inceleme halinde görüntülerdeki silahın niteliğinin belirlenmesi ve çocuğun silaha erişim koşullarının araştırılması, olayın hukuki boyutunu ortaya çıkaracak.