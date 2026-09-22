A Milli Futbol Takımı'nın 24 Eylül'de Fransa maçıyla başlayacağı 2026-27 UEFA

Uluslar A Ligi serüveni öncesinde kapsamlı bir veri analizi yayımlandı. Football Meets Data platformunun aktardığı verilere göre, turnuvanın 20 bin kez simüle edilmesiyle elde edilen sonuçlar Türkiye'nin gruptaki muhtemel konumunu ortaya koydu.

Fransa, İtalya ve Belçika ile aynı grupta yer alan ay-yıldızlı ekibin, İtalya ile iki kez, diğer rakipleriyle birer kez karşılaşacağı turnuvada doğrudan çeyrek finale çıkma ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor.

TAHMİNİ ÇEYREK FİNALİSTLER KİMLER?

Simülasyon verilerine göre A Ligi'nde çeyrek finale yükselmesi en muhtemel takımlar İspanya, Fransa, Hollanda, Portekiz, İngiltere, Norveç, Almanya ve Belçika olarak belirlendi. Alt liglerdeki hareketlilik tahminlerinde ise İsviçre, Ukrayna, Avusturya ve İsveç'in A Ligi'ne; Slovakya, Arnavutluk, İzlanda ve Karadağ'ın B Ligi'ne yükseleceği öngörüldü.

PLAY-OFF SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

UEFA'nın güncel Uluslar Ligi formatında A Ligi'nde gruplarını son sırada bitirenler doğrudan küme düşerken, üçüncü sıradakiler B Ligi ikincileriyle play-off oynuyor. Yayımlanan 20 bin senaryolu çalışmada, Türkiye'nin Hırvatistan, Yunanistan ve Sırbistan ile birlikte bu play-off potasında kalacağı tahmin edildi.

Milli takımın A Ligi'nde tutunabilmek için eşleşebileceği olası B Ligi rakipleri arasında ise Polonya, Macaristan, İskoçya ve Kosova isimleri öne çıkıyor.