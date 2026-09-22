Borsa İstanbul, Uşak Seramik Sanayi A.Ş. tarafından ihraç edilen özel sektör borçlanma aracına ait ödemenin yapılamadığını bildirdi. Şirket, 22 Eylül 2026 tarihli itfa ve kupon ödemesi için gerekli fonu zamanında aktaramadığı için temerrüde düştü.

ÖDEME İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLEMEDİ

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, TRFUSAK92614 ISIN kodlu tahvilin ödeme yükümlülüğü ihraççı kuruluş tarafından yerine getirilmedi. Gerekli tutarın ilgili hesaplara aktarılmaması sebebiyle, söz konusu borçlanma aracına yatırım yapanlara yönelik ödeme işlemleri gerçekleştirilemedi.

TEMERRÜT DURUMU YATIRIMCIYI NASIL ETKİLER?

Özel sektör borçlanma araçlarında ihraççı şirketin belirlenen tarihte anapara veya faiz ödemesini yapamaması finansal piyasalarda temerrüt olarak adlandırılıyor. Bu gelişme, ilgili borçlanma aracını elinde bulunduran yatırımcılar için yasal takip haklarının doğması veya borcun yeniden yapılandırılması gibi hukuki süreçlerin önünü açıyor.