Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) 2022-2026 çalışma dönemine ait son meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 18 Ekim tarihinde yapılacak oda seçimleri öncesinde kırmızı ve mavi liste temsilcileri arasında sert tartışmalar yaşandı. Seçim atmosferinin yanı sıra, toplantının ana gündem maddelerini enflasyon, finansmana erişim zorlukları ve turizm verilerindeki güncel beklentiler oluşturdu.

ATSO

Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, dört yıllık görev süresinin ardından yapılacak seçimlerin adil ve etik kurallar çerçevesinde tamamlanması çağrısında bulundu. Geçmiş dönemlerden kalan gerginliklerin zaman zaman meclis çalışmalarına yansıdığını aktaran Öztürk, sandıktan çıkacak sonucun ardından tüm üyelerin kurumun ortak çıkarları etrafında birleşmesi gerektiğini vurguladı. Öztürk, görev süresi boyunca demokratik işleyişi korumaya çalıştığını belirterek meclis üyelerinden helallik istedi.

EKONOMİK BELİRSİZLİK KALICI HALE GELDİ

Toplantıda söz alan ATSO

Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman ise makroekonomik tablodaki dalgalanmalara dikkati çekti. Hacısüleyman, enflasyon, döviz kurları ve enerji fiyatlarındaki değişimin iş dünyası için öngörülebilirliği ortadan kaldırdığını açıkladı. Belirsizliğin artık geçici bir durum olmaktan çıkıp kalıcı bir parametreye dönüştüğünü ifade eden Hacısüleyman, firmaların üretim, pazar seçimi ve finansman stratejilerini bu yeni şartlara göre acilen güncellemeleri gerektiğini bildirdi.

TURİZM VE DIŞ TİCARET HEDEFLERİNDE GÜNCELLEME

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamındaki makro hedefleri değerlendiren Hacısüleyman, turizm ve dış ticaret verilerinde sapmalar yaşandığını aktardı. Ülke genelinde turizm gelirleri beklentisinin 68 milyar dolardan 65 milyar dolara gerilediğine işaret eden başkan, Antalya özelinde turist sayısında geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 6 oranında bir düşüş öngörüldüğünü duyurdu. Dış ticaret açığı tahmininin ise 105 milyar dolar seviyesine yükseldiği paylaşıldı. Bu veriler, oda yönetiminin hem kurum içi seçim dinamiklerini hem de küresel ekonomik daralmanın bölge ticaretine yansımalarını eş zamanlı yönetmek zorunda kaldığını gösteriyor.

ÇEVRE VE KÜLTÜR PROJELERİ SÜRÜYOR

Toplantının son bölümünde odanın yürüttüğü kurumsal projelere dair bilgiler paylaşıldı. Antalya Valiliği ile imzalanan protokol doğrultusunda, kent genelindeki 28 derenin denize döküldüğü noktalara atık geçişini engelleyecek bariyer sistemlerinin ATSO finansmanıyla kurulacağı açıklandı. Ayrıca, merhum başkan Ali Bahar'ın öncülüğünde başlatılan "Bir Başka Antalya" projesinin 76 eserlik üçüncü sergisinin Antalya Kültür Sanat bünyesinde ziyarete açıldığı bildirildi.