Olay, saat 19.30 sıralarında Milas ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Akkent Caddesi’nde bulunan bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, doğal gaz firmasında taşeron işçi olarak çalışan ve aynı evde kalan Cebrail Dündar, Y.D., Ç.K. ve Y.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Cebrail Dündar ile Y.D. bıçaklanarak yaralandı.

CEBRAİL DÜNDAR KURTARILAMADI

Olayın ardından Ç.K. ve Y.K. evden kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Cebrail Dündar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Dündar, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Sol kolundan yaralanan Y.D. ise ambulansla Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayın ardından kaçan Ç.K. ve Y.K.’nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Ekipler, kavganın çıkış nedenini ve olayın tüm ayrıntılarını belirlemek amacıyla soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.