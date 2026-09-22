Kaza, saat 18.30 sıralarında Gökçeada ilçesi Eşelek yolu mezbahane mevkisinde meydana geldi. Veli Kaymak yönetimindeki 17 ABA 359 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Yoldan çıkan minibüs, yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta bulunanların çıkarılması için çalışma başlattı. İtfaiye erleri tarafından minibüsten çıkarılan sürücü Veli Kaymak’ın sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Zeki B. ile Kotan K. ise yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı ambulanslarla Gökçeada Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Ekiplerin kaza yerindeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından Veli Kaymak’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Minibüsün su kanalına devrilmesine neden olan koşulların belirlenmesi için çalışma başlatılırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.