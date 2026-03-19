Ramazan Bayramı öncesinde en çok merak edilen konuların başında bayram namazının kaç rekât olduğu ve nasıl kılındığı geliyor. Yılda sadece iki kez eda edildiği için birçok kişi bu ibadetin detaylarını yeniden hatırlamak istiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre bayram namazı 2 rekât olup, cemaatle kılınması vacip kabul ediliyor. Namazın en önemli farkı ise diğer namazlardan farklı olarak içinde ekstra tekbirlerin bulunması.

BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Ramazan Bayramı namazı, bayramın birinci günü sabah namazından sonra ve güneş doğduktan kısa bir süre sonra kılınıyor. Türkiye genelinde saatler illere göre değişirken, Alanya ve Antalya’da bayram namazı saati genellikle güneş doğumundan yaklaşık 45 dakika sonrasına denk geliyor.

Sabahın erken saatlerinde camilere giden vatandaşlar, hem ibadetlerini yerine getiriyor hem de bayramlaşmanın ilk adımını burada atıyor.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKÂT?

Bayram namazı 2 rekâttır. Hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı’nda aynı şekilde kılınır. Namazdan sonra hutbe okunur ve cemaat bayramlaşmaya başlar.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı kılınışı, diğer namazlardan farklı olarak ilave tekbirler içerir. İşte adım adım anlatım:

1. REKÂT

- Niyet edilir: “Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum imama”

- İmamla birlikte ilk tekbir alınır ve eller bağlanır

- Sübhaneke duası okunur

- Ardından üç defa tekbir getirilir (eller kaldırılır ve yanlara salınır)

- Üçüncü tekbirden sonra eller bağlanır

- İmam Fatiha ve sure okur

- Rükû ve secde yapılır

2. REKÂT

- İmam Fatiha ve sure okur

- Ardından üç kez tekbir alınır (eller yanlara salınır)

- Dördüncü tekbirde rükûya gidilir

- Secdelerin ardından oturulur

- Tahiyyat, Salli-Barik duaları okunur

- Sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır

HUTBE VE BAYRAMLAŞMA

Namazın ardından imam minbere çıkar ve bayram hutbesi okunur. Hutbe sonrasında cemaat birbirleriyle bayramlaşır.

Aslında çoğu kişi camide imamı takip ederek kılıyor. Yani detayları karıştırma korkusu çok da büyütülecek bir şey değil… Ama yine de insanın içi rahat ediyor önceden bakınca.

Bir de sabahın o kalabalığı. Cami dolu oluyor, herkes aynı anda tekbir getiriyor… kısa bir an, ama hissediliyor.

Sonuçta bu namaz sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve beraberliğin en güçlü göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı