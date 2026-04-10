Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nda kış sezonunda düşen sefer sayıları Meclis’e taşındı. Bölgenin turizm ve ekonomi dengesi yeniden tartışılıyor.

Alanya ve çevresi için hayati öneme sahip Gazipaşa-Alanya Havalimanı (GZP) bu kez ulaşım değil, doğrudan ekonomi ve turizm etkisiyle Meclis gündemine girdi. Kış aylarında Ankara bağlantılı uçuşların azaltılması, bölgede hem vatandaşları hem de turizm sektörünü yakından ilgilendiriyor.

GZP ALANYA İÇİN SADECE BİR HAVALİMANI DEĞİL

Gazipaşa’daki havalimanı, özellikle Alanya turizmi için stratejik bir giriş kapısı konumunda. Antalya Havalimanı’na yaklaşık 2 saatlik mesafeye alternatif sunan GZP, özellikle yabancı turistler ve iç hat yolcuları için ciddi bir zaman avantajı sağlıyor.

Bu yüzden Ankara-Gazipaşa uçuşlarının azaltılması sadece bir ulaşım meselesi değil. Aynı zamanda otel dolulukları, tur operatörleri ve yerel esnafı doğrudan etkileyen bir gelişme olarak görülüyor.

UÇUŞ SAATLERİ TEPKİ ÇEKİYOR

Mevcut uygulamaya göre Gazipaşa’dan Ankara’ya uçuşların haftada üç gün ve günde tek sefere düşmesi dikkat çekiyor. Üstelik uçuş saatlerinin de sabah 05.00 ve gece yarısı gibi zaman dilimlerinde olması, yolcular açısından ciddi bir zorluk yaratıyor.

Bu saatlerde yolculuk yapmak zorunda kalan vatandaşlar, gece boyunca ulaşım ve bekleme süreciyle karşı karşıya kalıyor. Özellikle Alanya merkezden havalimanına ulaşım süresi de düşünüldüğünde, yolculuk neredeyse bir geceyi kapsıyor.

ALANYA TURİZMİ İÇİN KRİTİK DETAY

Alanya turizmi kış aylarında zaten sınırlı bir hareketlilik yaşıyor. Bu dönemde uçuş sayılarının azaltılması, bölgenin sezon dışı gelirini daha da baskılıyor.

Uzmanlara göre doğrudan uçuşların azalması şu etkileri yaratıyor:

- İç turizm hareketliliğinde düşüş

- Kısa süreli tatil planlarının iptali

- Otel doluluk oranlarında gerileme

- Yerel esnafın gelir kaybı

ANTALYA VE ALANYA AYNI ANDA ETKİLENİYOR

Yapılan açıklamalara göre sadece Gazipaşa değil, Antalya Havalimanı üzerinden Ankara uçuşlarında da azalma yaşanıyor. Özellikle akşam saatlerinde uçuşların sınırlı olması, günübirlik ya da kısa süreli plan yapan yolcuları zor durumda bırakıyor.

Bu durum, Antalya genelinde turizm hareketliliğini etkilerken, Alanya gibi alternatif destinasyonların erişimini daha da kritik hale getiriyor.

MECLİS’E TAŞINDI

CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıyarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na yazılı soru önergesi sundu.

Önergede özellikle şu başlıklar öne çıktı:

- GZP-Ankara uçuşları neden azaltıldı?

- Seferler neden haftada üç güne düşürüldü?

- Uçuş saatleri neden yolcuları zorlayacak şekilde planlandı?

- Yeni sefer planlaması yapılacak mı?