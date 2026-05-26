Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yaklaşan 9 günlük Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelindeki hazırlıklarını bitirdiğini duyurdu. Kırsal mahallelerden ilçe merkezine kadar uzanan geniş bir alanda kapsamlı temizlik çalışmaları yürütüldü. Kurban kesim noktalarındaki fiziki eksikler giderilirken, atıkların düzenli toplanması amacıyla belirlenen alanlara özel konteynerler yerleştirildi.

BAYRAM BOYUNCA KESİNTİSİZ HİZMET

Belediye ekipleri, dokuz gün sürecek resmi tatil boyunca yedi gün yirmi dört saat esasıyla sahada görev yapacak. Özellikle vatandaşların yoğun olarak kullanacağı kurban kesim alanlarında hijyen standartlarının korunması için aralıksız mesai harcanacak.

KURBAN ATIKLARI NEREYE TESLİM EDİLEBİLİR?

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir'in açıklamasına göre, kurban atıklarının açık alanlara bırakılması ciddi halk sağlığı sorunlarına ve çevre kirliliğine yol açıyor. Kötü kokunun ve kirliliğin önüne geçmek için vatandaşların atıkları sızdırmaz poşetlere koyarak çöp konteynerlerine atması gerektiği bildirildi. Ayrıca dileyen ilçe sakinleri, kurban atıklarını doğrudan Tosmur Mahallesi'nde yer alan Jandarma Karakolu üzerindeki Temizlik İşleri Atık Transfer Merkezi'ne de teslim edebilecek.