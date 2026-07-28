Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Başakşehir, hücum hattına önemli bir takviye yaptı. Kulüp, Danimarka Milli Takımı'nın da formasını giyen 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Andreas Skov Olsen ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.

Şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralandı

Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, deneyimli futbolcunun 2026-2027 sezonunun sonuna kadar şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.

Kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, Almanya ekiplerinden VFL Wolfsburg Kulübünün oyuncusu Andreas Skov Olsen ile 2026-2027 sezonunun sonuna dek, şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonlu olarak kiralık anlaşma sağladı. Danimarka Milli Takımında da forma giyen Andreas Skov Olsen'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giydi

Kariyerinde önemli kulüplerde görev yapan Andreas Skov Olsen, Ocak 2025'te Belçika temsilcisi Club Brugge'den yaklaşık 14 milyon avro bonservis bedeliyle Wolfsburg'a transfer olmuştu.

Danimarkalı futbolcu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını ise İskoç devi Rangers'ta kiralık olarak geçirdi. Avrupa'nın farklı ligelerinde edindiği tecrübeyle dikkat çeken Olsen'in Başakşehir'e önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Geçen sezon iki farklı ligde forma giydi

2025-2026 sezonunda hem Bundesliga hem de İskoçya Premiership'te forma giyen Olsen, Bundesliga'da 8, İskoçya Ligi'nde ise 9 karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli kanat oyuncusu her iki ligde de birer gol kaydetti.

Danimarka Milli Takımı'nın önemli isimlerinden

Hızı, teknik kapasitesi ve etkili sol ayağıyla tanınan Andreas Skov Olsen, Danimarka Milli Takımı'nın da değişmez isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Milli formayla bugüne kadar 40 maça çıkan başarılı futbolcu, 8 gol atarak ülkesine önemli katkı sağladı.

Başakşehir yönetimi, Avrupa tecrübesi yüksek Danimarkalı yıldızın transferiyle hücum hattındaki kaliteyi artırmayı ve yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında iddialı bir kadro oluşturmayı hedefliyor.