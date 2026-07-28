Alanya Belediyesi, kentte kamu düzenini, turizm güvenliğini ve vatandaşlarla ziyaretçilerin huzurunu korumaya yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Son olarak Güllerpınarı Mahallesi Müftüler Caddesi'nde faaliyet gösteren bir butik işletmesinde yabancı bir turistin darbedildiğinin tespit edilmesi üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Olayla ilgili başlatılan inceleme kapsamında belediye ekipleri tarafından gerekli idari işlemler uygulanırken, söz konusu işletme mühürlenerek geçici süreyle ticari faaliyetten men edildi. İşletme hakkında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda idari yaptırım uygulanırken, olayla ilgili sürecin de takip edildiği belirtildi.

Turizm kentine yakışmayan görüntülere taviz yok

Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, turizmin gözde merkezlerinden biri olan Alanya'nın güvenli ve huzurlu kent kimliğinin korunmasının öncelikli hedef olduğu vurgulandı. Kentin hoşgörü, misafirperverlik ve güvenli turizm anlayışına zarar verecek hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyeceği ifade edilen açıklamada, benzer olaylara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların ve yerli-yabancı turistlerin huzurunu bozan, kamu düzenini olumsuz etkileyen işletmelere yönelik gerekli idari yaptırımların tavizsiz şekilde uygulanacağı belirtilerek, kurallara aykırı faaliyet gösteren işletmeler hakkında yasal sürecin işletilmeye devam edeceği kaydedildi.

Alanya Belediyesi yetkilileri, hem kent sakinlerinin hem de her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Alanya'nın güvenli turizm imajının korunması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı. Kent genelinde kamu düzenini bozacak, turizm sektörüne zarar verecek ve ziyaretçilerin güvenliğini tehdit edecek hiçbir olaya izin verilmeyeceğinin altı çizildi.