Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Çaykur Rizespor, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Teknik ekiplerin son durumunu görmek açısından önem taşıyan mücadele, futbolseverler tarafından da yakından takip edilecek.

Çaykur Rizespor-Hull City maçı ne zaman?

Hazırlık karşılaşması 28 Temmuz 2026 Salı günü saat 19.00'da başlayacak.

Maç nerede oynanacak?

Karşılaşma, Slovenya'nın Maribor kentinde bulunan Ljudski Vrt Stadı'nda oynanacak. Mücadele, Çaykur Rizespor'un yeni sezon öncesi kamp programındaki önemli sınavlardan biri olacak.

Hangi kanalda yayınlanacak?

Çaykur Rizespor-Hull City hazırlık maçı, TV8,5 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Futbolseverler, 28 Temmuz Salı günü saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi TV8,5 üzerinden canlı takip edebilecek.

Sezon öncesi önemli prova

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala oynanacak bu mücadele, hem Çaykur Rizespor hem de Hull City açısından önemli bir prova niteliği taşıyor. İki ekip de yeni sezona en hazır şekilde girebilmek için sahaya çıkarken, taraftarlar da takımlarının son durumunu canlı olarak izleme fırsatı bulacak.