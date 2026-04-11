Süper Lig’in 29. haftasında oynanan karşılaşmada Başakşehir, kendi sahasında ağırladığı Gençlerbirliği karşısında baştan sona üstün bir performans sergileyerek sahadan 3-0 galip ayrıldı. Mücadele, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynandı.

MAÇA HIZLI BAŞLADI

Ev sahibi ekip, karşılaşmaya etkili başladı. Henüz 9. dakikada Eldor Shomurodov ile öne geçen Başakşehir, ilk yarının son bölümünde baskısını artırdı. 40. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Shomurodov farkı ikiye çıkardı.

FARKI ARTIRDI

Golden sadece iki dakika sonra bu kez Bertuğ Yıldırım ağları havalandırdı ve skor 3-0’a geldi. İlk yarıda bulduğu gollerle rahatlayan Başakşehir, ikinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutarak skoru korumayı başardı.

PUAN DURUMUNA ETKİSİ

Bu galibiyetle birlikte Başakşehir puanını 47’ye yükseltti ve üst sıralar için iddiasını sürdürdü. Gençlerbirliği ise 25 puanda kalarak alt sıralardan uzaklaşma fırsatını değerlendiremedi.

İLK 11’LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Yusuf, Shomurodov, Brnic, Bertuğ

Gençlerbirliği: Ricardo, Thalisson, Zuzek, Pedro, Hanousek, Dele-Bashiru, Oğulcan, Tongya, Göktan, Onyekuru, Koita