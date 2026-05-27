CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik yönelttiği suçlamalara sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun, parti merkezinde taşkınlık çıkarmak amacıyla militanlar getirdiği yönündeki iddialarını kesin bir dille reddeden Beker, konunun araştırılması için İçişleri Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

Beker, genel merkeze yalnızca mevcut Genel Başkan Özgür Özel'e destek vermek amacıyla iki danışmanıyla birlikte gittiğini aktardı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını iftira olarak nitelendiren milletvekili, partiye polis müdahalesiyle değil, partililerin alkışlarıyla katıldığını vurguladı.

İSTİFA RESTİ ÇEKTİ

Sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada yetkili mercileri göreve davet eden Beker, yanında taşkınlık çıkaran üçüncü bir şahsın tespit edilmesi halinde milletvekilliğinden derhal istifa edeceğini duyurdu. Aynı şekilde iddiaların ispatlanamaması durumunda ise Kılıçdaroğlu'nu oturduğu koltuktan istifaya davet etti.

CHP İÇİNDEKİ TANSİYON YÜKSELİYOR

Kurultay sürecinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi içinde devam eden tartışmalar, parti içi gruplar arasındaki siyasi rekabetin tüm ciddiyetiyle sürdüğünü gösteriyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ve Beker'in gösterdiği bu karşılık, parti içi dengelerdeki hassasiyetin kamuoyu önündeki son yansıması olarak değerlendiriliyor.